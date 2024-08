Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de mayo de 2024 LEGISLATURA

Siguen los coletazos por el escándalo de los alimentos: Esper rompió con el bloque libertario

Pese a haberse sumado al bloque que comanda Nahuel Sotelo en la última sesión del 2023, el nacido en San Miguel siguió los pasos de Joaquín de la Torre y se fue de la bancada libertaria.

