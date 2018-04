03/04

CHAU CHAU ADIOS

Inminente salto de diputado a un monobloque debilita el armado de Massa en la Legislatura

Según pudo saber La Tecla, el legislador bonaerense por la Cuarta sección electoral, Fabio Britos, está a un paso de armar un monobloque en la Cámara baja. La decisión será tomada por estas horas junto a su hermano, el intendente de Chivilcoy Guillermo Britos, y el exdiputado y actual concejal tandilense, Mauricio D´Allesandro.