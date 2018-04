Hoy 13:05hs

FOTO MATA DISCURSO

Insólito: el día de apertura de sesiones, un intendente dejó plantados a los concejales

El jefe comunal de Luján fue al acto que encabezaron Vidal y Macri en el distrito el día en que abría el periodo de sesiones del legislativo local. Mandó un discurso, que ni siquiera se leyó. La oposición enfureció y acusó al mandamás de faltar el respeto a los ciudadanos. El oficialismo respondió que ya ocurrió algo similar años atrás y que la obra inaugurada bien valía el faltazo.

No es un día más. La apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de los municipios marca el comienzo formal de la actividad legislativa a nivel local y es esperada con expectativa por todos.Sin embargo, en el distrio de Luján los ediles y el público, que se acercó a presenciar el puntapié inicial de la actividad parlamentaria municipal, no salían de su asombro cuando notaron que alguien importante faltaba en la ceremonia: el mismísimo intendenteLas explicaciones que intentaban dar los voceros del oficialismo no alcanzaban para calmar el fastidio de la oposición y de algunos vecinos, quienes consideraron una falta de respeto la actitud del mandamás lujanense, quien se limitó a enviar su discurso por escrito.Las versiones eran varias, algunas más convicentes que otras, como esa que decía que iría al acto del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal -recorrieron obras del llamado "bypass" Luján, que agiliza el tránsito y conecta el Acceso Oeste con la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 7- y regresaría para encabezar el inicio de sesiones.Pero no fue así. A pesar de las demoras y los pedidos de cuarto intermedio, Luciani nunca se presentó. Ni siquiera su discurso fue leído por el presidente del Concejo Deliberante,, asegura El Civismo, quien recibió en primera persona los vituperios y palabras altisonantes de los bloques opositores., sostuvo, del Frente Renovador, explicando que fueron para escuchar cómo LucianiPor su parte,dijo:También sumó su reclamo, quien relató queLe tocó adefender la posición del oficialismo, asegurando entre gritos queY recordó a los exaltados ediles opositores que, explicó, antes de proceder a la votación, en la que Cambiemos impuso su mayoría.