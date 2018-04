Hoy 08:01hs

PLIEGOS

Angelici no competirá por las tragamonedas de Vidal, pero lo hará su socio

Según trascendió, entre las ochos empresas que se anotaron en la licitación de las tragamonedas de la provincia de Buenos Aires, se encuentra la del socio empresarial del presidente de Boca Juniors y mano derecha de Mauricio Macri.

Después de postergar el llamado a licitación para las 3680 tragamonedas que existen en la provincia de Buenos Aires, se conoció que la cantidad de oferentes aumentó y ya hay ocho anotados para competir. Claro está, tal como informó La Tecla en su momento, la baja cantidad de anotados para competir fue el motivo por el cual se traspasó la fecha del 27 de marzo al 27 de junio.

En ese sentido, conforme a trascendidos son ocho las empresas que se anotaron para quedarse con el manejo de las tragamonedas que licitará la Provincia.

Uno de los puntos llamativos de la lista de oferentes es la ausencia de Daniel Angelici, apuntado por Elisa Carrió como lobbista judicial de Mauricio Macri y presidente de Boca Juniors. Claro está, el empresario del fútbol es además dueño de casinos.

No obstante, no compró el pliego para participar. Sin embargo, no quedará del todo marginado ya que su socio Daniel Mautone será participante a través del Casino de Victoria, el cual no cuenta con participación en acciones de “El Tano”.

Entre las restantes se encuentra la española Codere, la norteamericana Enjoy y la local Boldt, que hoy administra los slots de los casinos provinciales, además de inversores de Paraguay y Brasil.

Los siete casinos de la Provincia serán licitados en tres canastas, que combinan las salas más y menos rentables, para que no haya ofertas desiertas: Trilenium (Tigre) se licitará junto al casino de Pinamar, el Central (Mar del Plata) junto a la sala de Monte Hermoso, y el Hermitage (Mar del Plata) junto a los casinos de Tandil y Miramar.

La primera empresa en comprar un pliego fue Boldt SA. La firma de Antonio Tabanelli consolidó su poderío desde los tiempos de Eduardo Duhalde y opera hoy las siete salas que serán licitadas. Parte con una ventaja sustancial: es dueña del edificio en el que funciona Trilenium que, con casi 1600 slots y público todo el año, es la joya de la licitación.

La segunda empresa en anotarse fue Yojne SA, anagrama de Enjoy, la firma chilena dueña del Conrad de Punta del Este y el casino de Mendoza. El tercer pliego fue adquirido por Codere, la firma radicada en España, pero manejada por fondos estadounidenses y principal operador de bingos bonaerenses, según detalló La Nación.

Ajest SA adquirió el cuarto pliego y es el jugador menos conocido de la compulsa. La firma aparece dirigida por Juan Manuel Tauil Bruno y Omar Zuain. El quinto pliego fue para Bingo Pilar SA, que tiene como rostros visibles a Alejandro Gravier (marido de Valeria Mazza) y Ricardo Glazman. El sexto pliego lo compró Casino de Victoria, de Daniel Mautone, que además de la sede entrerriana opera los bingos de Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó.