Hoy 07:22hs

PAPELóN

¿Sin la plata de los pasajes, no llegan a fin de mes? Los diputados de Cambiemos son pura queja

Por supuesto que sus salarios superan cómodamente la canasta básica y lejos están de ser pobres. En la mayoría de los casos trabajan bastante menos que el común de los laburantes, pero se quejan. No están conformes con la plata que les entra mensualmente. Sí, aunque parezca mentira, patalean. Y eso que son del oficialismo.

Todo surgió a partir del informe periodístico que dio a conocer que gran parte de los diputados nacionales transforman en dinero en efectivo los pasajes aereos y terrestres que les sobran de la chequera. La mayoría son de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad. Claro, no tienen que viajar.Se esperaba de parte de los representantes del pueblo un mea culpa, un pedido de disculpas o algo por estilo y que devuelvan el dinero. No señor, no señora; nada de eso. Lejos de tal situación, se enojaron y hasta reclamaron más plata. La mayoría de los quejosos, vale decir, pertenecen a Cambiemos.Por caso, Elisa Carrió se defendió ayer por el cobro de los pasajes no utilizados (fue la que más pasajes canjeó, por un total de 355 mil pesos anuales, o sea 29.580 pesos por mes) y le respondió a Mauricio Macri, quien criticó la actitud de los legisladores."Esto no estaba escondido. Yo hace 20 años les digo a los presidentes de las Cámaras: ustedes van a tener problemas, no nosotros. Pongan gastos de movilidad", sostuvo Carrió en una entrevista que concedió al programa El Diario de Mariana, que se emite por El Trece."Él viaja en helicóptero desde chiquito, así que no tiene problema, no tiene idea, viaja en aviones privados", señaló la chaqueña en referencia al mandatario nacional, y recalcó luego que "la naturaleza de los pasajes tiene que ver con la movilidad, esto no incluye los viajes en auto. Recorrí varias veces el país en auto que es como se conoce la Nación", afirmó.No fue todo. Faltaba la parte en la que la ex candidata a presidente se iba a quejar por el dinero que le ingresa, y en ese sentido consideró que es injusto que a los diputados no les paguen "por título, ni por antigüedad". Sí, parece que a Lilita no le alcanza el sueldo. ¿Cuánto es el sueldo? 137.616 pesos por mes, los cuales 117.616 pesos corresponden a la dieta y 20.000 a gastos de representación. A esto, claro hau que sumarle lo de los pasajes.Por su parte, Fernando Iglesias, que dijo haber donado el dinero de los pasajes tras haber sido alcanzado por la investigación periodística, dijo a modo de queja que “cada diputado forma parte de las aproximadamente 500 personas que tienen la responsabilidad de dirigir la Argentina”. Y continuó: “no parece haber motivo para que los diputados nacionales ganen menos y dispongan de menores recursos que los provinciales”.“Nadie se hace rico en política con dietas y pasajes, sino mediante la corrupción”, argumentó el D'Elía del Pro, y cerró diciendo que “el total que recibe un diputado y sus asesores le cuesta menos al Estado que dos pilotos de Aerolíneas y, entre diputados y asesores, el único que cobra un poco más que un camionero argentino es el diputado”.En tanto, el macrista Pablo Tonelli dijo que el dinero de los pasajes aéreos que los legisladores cobran cuando no usan "deben formar parte de la remuneración". Y por si fuera poco consideró que si bien la dieta que cobran los legisladores es "buena" se quejó porque es "inferior a la de los ministros y miembros de la Corte Suprema", indicó el legislador, en una entrevista a Radio Cultura.Es importante señalar que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, luego de las quejas del presidente Macri, tiene tres borradores en su despacho para ponerle fin a lo que se convirtió en un "sobresueldo". La medida alcanzaría en principio a los diputados por la Ciudad y por la Provincia de Buenos Aires, que son los que menos usan los pasajes y los que más los canjean por plata.