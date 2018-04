02/04

INUNDACIONES

A cinco años de la inundación, el juez Arias publicó la lista de las 89 víctimas

El suspendido magistrado en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, que supo estar al frente de la causa por las inundaciones del 2 de abril del 2013, hizo público -vía Facebook- el listado de los muertos que se cobró el temporal. En diálogo con Cadena Río, señaló: "Me duele que la ciudad no tenga presente quienes son las víctimas. No fue un hecho cualquiera, fue el hecho más trágico que vivió La Plata".

5 años pasaron de la inundación más grande que vivió la capital bonaerense. El suspendido Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, hizo público en su Facebook el listado de las 89 víctimas que se cobró el avance del agua.



Previo a ello, le dejó un mensaje a los familiares de cada una de las víctimas: "Existen historias de dolor, sufrimiento, amor y solidaridad detrás de cada una de las personas mencionadas. A sus seres queridos, cuyo pesar hemos podido compartir frente a la orfandad y el abandono del Estado, quiero expresarles mi cariño y mi solidaridad. Entiendo sus silencios, y respeto todas las situaciones por las que atravesaron y aún atraviesan. También a esos héroes anónimos que arriesgaron sus vidas para salvar a sus semejantes. Confío en que la historia alguna vez, pondrá las cosas en su sitio".



La nómina de los 89 nombres son: 1. Bernardo Abel Aguirre.

2. Raimundo Eliseo Aguirre.

3. Lucila Ahumada.

4. Irene del Carmen Arias Burgos.

5. Juana María Ávila.

6. José Luis Barnetche.

7. Nélida Carmen Bartolomé.

8. Floria Benvenuto.

9. Cora Elida Carmona.

10. Rita Esther Cebey.

11. Dora Esperanza Chas.

12. José Cid.

13. Elba Ana Cisneros.

14. Jorge Pio Colautti.

15. Delia Susana Colonna.

16. Oscar Alberto Crippa.

17. Jorge Javier Díaz.

18. Anastasia Ferreyra.

19. Celia Esther Galli.

20. José Mario Galzerano.

21. Feliciana Garay Ruiz.

22. Hilda Esther Ghidini.

23. Nilda Luján Godoy.

24. Carlos Alberto Golatilech.

25. Haydee Esmeralda González.

26. Nicolás Serapio Guerrero.

27. Hugo Horacio Jurado.

28. Rodolfo Juan Jurado.

29. Alberto Néstor Lancon.

30. Leonor Alicia Lancon.

31. Orlando Ricardo Logiurato.

32. Haydee Alejandra Manise.

33. Filomena Mannarino.

34. Lía Angélica Marconato.

35. Cristhian David Mendoza Benítez.

36. Fernando Mendoza.

37. Esteban Ezequiel Monjes.

38. Enrique Monzón.

39. Felicita Morel.

40. Elsa Isabel Páez.

41. Eutimia Clara Palomino.

42. Guillermo Raúl Piotti.

43. Anahí Posse.

44. Nélida Reyes.

45. Luis Mario Rivero.

46. René Gloria Rojo.

47. Dora Romero.

48. Enrique Abel Salinas.

49. José Gerardo Sanzana Figueroa.

50. Amílcar Vicente Scarlan.

51. Juan Alberto Varela.

52. María Beatriz Velinzas.

53. Juan Carlos García.

54. Hebe de Las Mercedes Oleastro Ballve.

55. Carlos Mancuso.

56. Alberto José Colombo.

57. Alejandro Nuccitelli.

58. Edgardo Norberto Reguera.

59. Cristina Valcarce.

60. Francisca Berta Ibarra.

61. Josué Gonzalo Suárez Salazar.

62. Lidia Angélica Bártoli.

63. Carlos Alberto Salagre.

64. María Angélica Pacheco de Rojas.

65. Ricardo Rojas.

66. Dominga Araujo.

67. Rosa Piñeiro.

68. Carlos Méndez Roda.

69. Dora Mabel Scaccheri.

70. Juan José Martínez.

71. María Elena Cazzola.

72. Elida Noemí Bisceglia.

73. Jesús Adelino Azcua.

74. Gerónimo Kossman.

75. Osvaldo Alfredo Scafati.

76. Ana Catalina Moreyra.

77. Clara Venecia García.

78. Elba María Luján Maquirriain.

79. María Alcira Díaz.

80. María Elida Sánchez.

81. Aurora Quesada.

82. Juan Carlos Etcheberry.

83. Octavia Justina Cabrera.

84. Eloísa Candia.

85. Nelly Carmen Pelhan.

86. Dolores Felicidad Fernández.

87. Fernando Peña.

88. Horacio Rubén Albertella.

89. Ricardo Luis González.

Arias también habló esta mañana con Cadena Río y dejó una serie de definiciones. Recordó el temporal como " una situación de mucho dolor y confusión".



"Lamentablemente vivo estos días con muchísima congoja, tome contacto con familiares de víctimas y pude ver la desolación, esa gente estaba tan mal que no podía ni pedir ayuda. Me duele que la ciudad no tenga presente quienes son las víctimas", agregó. "No fue un hecho cualquiera, fue el hecho más trágico que vivió La Plata. Hoy es un día donde debería haber una jornada de reflexión en muchos barrios", finalizó el suspendido juez.