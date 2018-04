Hoy 08:42hs

Exintendente y diputado se cruzaron por Santiago Maldonado

Gustavo Pulti, el exjefe comunal de Mar del Plata, recordó al joven fallecido y el “lilito” Guillermo Castello le saltó a la yugular.

Este domingo 1º de abril se conmemoró un nuevo mes de la desaparición de Santiago Maldonado. El joven oriundo de Veinticinco de Mayo que fue perseguido por efectivos de la gendarmería al participar de una manifestación Mapuche que buscaba recuperar sus tierras.

Ante ello, muchos eligieron recordar al muchacho en las redes sociales y mantener viva la memoria del polémico y cuestionado accionar de las fuerzas federales de Seguridad. Claro está, la pericia indicó que Maldonado murió ahogado, pero los ojos pesan sobre las condiciones que podrían haber llevado a que eso se produzca.

De esa manera, el exintendente de General Pueyrredon (Mar del Plata – Batán), Gustavo Pulti, lanzó una serie de twetts.

“Santiago es un interrogante que no cesa. No murió de anciano, ni enfermo, ni por su voluntad. Murió corrido, hostigado, empujado a ir hacia donde no quería. Por eso corresponde reclamar justicia: la víctima no fue la responsable y los responsables no son víctimas”, disparó Pulti.

Así, despertó la bronca del diputado de la Coalición Cívica en Cambiemos, Guillermo Castello que lo cruzó sin dudarlo.

“Santiago Maldonado falleció ahogado, fugándose de la justicia luego de cometer varios delitos. Dejémoslo descansar en paz”, respondió el legislador bonaerense.