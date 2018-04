Hoy 07:30hs

NEGOCIACIONES

Otra reunión entre los docentes y la Provincia: ¿Otra oferta igual y otro paro?

Se viene un nuevo encuentro entre los gremios docentes y el Ejecutivo con la idea de salir de un conflicto que tiene a un paro ya confirmardo para el venidero jueves. La cita es el miércoles al mediodía en la sede del ministerio de Economía. ¿Habrá una mejor oferta? Todo indica que no. ¿Podrá evitarse elparo del jueves? Difícil

El Gobierno bonaerense y el Frente de Unidad Docente intentarán pasado mañana destrabar el conflicto por las paritarias. Según pudo saber La Tecla, los gremios mayoritarios, esperan un ofrecimiento que los conforma y que el mismo contenga la denominada cláusula gatillo.Vale destacar que más allá del encuentro de este miércoles, el jueves, los maestros irán al paro, que se espera tenga una importante adhesión como los dos anteriores, salvo que la oferta salarial de la Provincia sea mejorada de manera sustancial.Así las cosas, en el sexto cara a cara desde el comienzo de las negociaciones, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses, la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes Argentinos y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, piden un mínimo de aumento salarial del 20% anual.Por caso, Miguel Díaz, titular de Udocba, señaló que "No vamos al encuentro con ninguna expectativa porque las propuestas que hace el gobierno son todas idénticas", analizó que el Ejecutivo los convoca "un día antes del paro para provocar y poder victimizarse frente a la sociedad".Vale recordar que en la última paritaria, los gremios y el Ejecutivo no lograron llegar a un acuerdo después de que el gobierno pusiera sobre la mesa un aumento salarial que incluía 3.000 pesos anuales por capacitación, y un adelanto a cuenta de entre 1.800 y 4.500 pesos en marzo.Allí, los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Gabriel Sanchez Zinny (Educación) ofertaron primero mantener el aumento del 15% en tres tramos: 5% en enero, 5% en mayo y 5% en septiembre; y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos que se pagará cada dos meses.O sea, si el docente no falta, recibirá 1.000 pesos en el bimestre; si falta un día, cobrará 750 pesos; dos días, 500 pesos, y si falta más no percibe ese plus. Además, el Gobierno sumó una gratificación de 3.000 pesos para el maestro que realice una capacitación generada por la Dirección de Escuelas, fuera del horario de trabajo, de 148 horas anuales.En la previa del cónclave anterior, los gremios dijeron que esperaban llevarse "una sorpresa" por parte de los Vidal boy's, pero eso no sucedió y el resultado fue la convocatoria al paro. ¿Puede evitarse la medida de fuerza? ¿Habrá esta vez una oferta realmente superadora por parte de la Provincia? Todas preguntas que por ahora no tienen respuesta. Mientras tanto, los chicos al medio.