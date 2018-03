29/03

LA PLATA

Con custodia en la Catedral, Aguer pidió que no haya festejos en la puerta

"Fue un disparate lo que hizo", sostuvo el Arzobispo de La Plata sobre la reacción del sacerdote Esteban Alfón. La joven agredida realizó una denuncia policial.

Un sacerdote patea a una joven egresada que baja las escaleras mientras celebra su recibida. La imagen que se viralizó mediante un video en las últimas horas desató una polémica que obligó al Arzobispo Héctor Aguer a realizar declaraciones públicas. Dijo que lo que hizo el cura “fue un disparate”.Las imágenes causaron un fuerte repudio en las redes sociales frente a la actitud tomada por el sacerdote Esteban Alfón. "Estábamos acompañadas por amigos y familiares cuando salió un sacerdote y de mala manera nos echó, me pegó una patada, me hizo trastabillar un par de escalones y por suerte no me caí", contó Sofía Conte, que festejó su título de Licenciada en Comunicación Social a la señal TN. Realizó una denuncia policial ante la agresión.Más tarde, en declaraciones a la agencia Télam, el sacerdote levantó aún más la polémica. "En las imágenes que están circulando quedó de manifiesto que no la agredí, se desbordaron, la corrí como quién corre una silla. No la podía tocar, porque estaba toda sucia, embadurnada”.Obligado por las circunstancias, Héctor Aguer salió a dar explicaciones. Sostuvo que el sacerdote está “arrepentido” y contó que le pediría “disculpas” a la joven si se acercara personalmente. Mientras, al mismo tiempo, se realizó un importante operativo de seguridad en torno a la Catedral."Me pareció una cosa increíble lo que hizo. Fue injustificable. Pero me gustaría hacer una explicación. Ocurre algo que no debería ocurrir como es el festejo de egresados en la puerta de la Catedral. Vienen chicos y chicas semidesnudas a tirarse cosas y queda todo enchastrado. Pero si alguien me falta el respeto yo no puedo responder con otra falta de respeto. Un sacerdote no puede hacer eso", dijo Aguer a TN.En medio de las controversias, el Arzobispado difundió, asimismo, un comunicado oficial. "Condenamos todo tipo de agresión, tanto verbal como física, y renovamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la paz. (...) Es muy triste que este incidente sucediera, y más aún al comenzar un tiempo santo y sagrado para nuestra comunidad cristiana. En este espíritu esperamos, reiterando el pedido de perdón, poder superar este entredicho con sabiduría, respeto mutuo y en plena verdad", se leyó.