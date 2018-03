Hoy 15:08hs

Polémica: escuelas de la Cruz Roja pueden cerrar por quita de subsidios de Vidal

La entidad es el principal formador de enfermeros en el país. La Provincia redujo un 50% los aportes como parte de un plan de revisión. La medida perjudica a más de 6000 alumnos en territorio bonaerense.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires quitó el 50% de la subvención a las escuelas de Cruz Roja Argentina y puso en jaque al sistema de formación de la entidad, que corre peligro de cierre y puede afectar a 600 docentes y más de 6000 alumnos.“Hemos firmado en 2016 con el Presidente de la Nación el Plan Nacional de Enfermería para formar 20.000 nuevos enfermeros hasta el 2020. En el medio de esto salió una medida de la Provincia de Buenos Aires contraria a las políticas nacionales, que tiene que ver con imposibilitar con que 1 de cada 3 enfermeros se reciba en la Provincia”, sostuvo Diego Tipping, presidente de la organización.En declaraciones a La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río, Tipping sostuvo que la notificación les llegó ayer y la calificó como “arbitraria” e “intempestiva”. Estamos sorprendidos por cómo se tomó la medida. Con el ciclo electivo empezado, sin posibilidad de modificar la cuota. Uno fija siempre la cuota el año anterior, en septiembre, por reglamentación”, explicó.Según explicó la medida produce un desbalance financiero imposible de asumir para la organización, obligándola a cerrar sus puertas en todo el país. Desde la entidad esperan queMaría Eugenia Vidal tome conocimiento de la magnitud del daño generado y se revierta la medida.“as escuelas, cuando se habla de que tienen el 100% de subvención eso implica aproximadamente entre el 50 y el 55% de los costos operativos de una escuela. Luego están los gastos de edificio, de personal no docente, de seguros, de servicio”, explicó Tipping.La Cruz Roja es el principal formador de enfermeros en el país. Su primera escuela de enfermería abrió en el año 1920. De los 17.000 alumnos de enfermería que hay en el país, 6.000 estudian en las escuelas de Cruz Roja Argentina.La medida, expresó el titular de la organización, los sorprendió en medio de las buenas noticias de los últimos días. A la identificación de los caídos en Malvinas, donde intervino la entidad, se le sumó la firma de convenios con los gobiernos de Córdoba y Catamarca. Y, además, voluntarios están trabajando en inundaciones en Chaco y Tucumán, que no están en este momento en los medios.“Esto [el financiamiento de las escuelas] constituye un derecho adquirido porque son escuelas transferidas de la Nación a la Provincia. Entonces es imposible sacar los subsidios. Esta medida es ilegal”, resaltó.Cruz Roja Argentina cuenta con casi 100 años de trayectoria en la formación de profesionales de la salud. Hace 10 años se declaró en el país la emergencia por la falta de enfermeros en el sistema de salud, y se prevé que para el 2020 serán necesarios 50.000 enfermeros y enfermeras. La Cruz Roja iba a trabajar en ese sentido a partir de un convenio con la Nación, objetivo que ahora se ve afectado.RespuestaLa Provincia respondió que las quitas se corresponden con la intención de destinar los recursos a los trayectos de enseñanza obligatoria. La medida, se enmarca, explicaron, en la revisión de todo el sistema de aportes y suprimir aquellas que no se consideren prioritarias.