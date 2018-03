Hoy 07:24hs

Caras de piedra: festejaron la reducción de la pobreza con la plata de los pasajes en el bolsillo

Eufóricos, contentos y hasta provocadores, como si nada hubiera pasado. Varios de los legisladores oficialistas que en la semana fueron escrachados por haber canjeado los pasajes aéreos y de micro que no usaron por dinero en efectivo, salieron a festejar la reducción de la pobreza. Creer o reventar

Fue uno de los grandes temas de la semana, sobre todo porque se trata de un papelón sin precedentes que incluye a gran parte -casi todos- de los diputados nacionales. Ellas y ellos canjeaban los pasajes aéreos que no usaban por efectivo y eso los llevó a quedarse -a varios- con más de 300 mil pesos durante 2017. Ahora, hablan de la pobreza. Así se expresaron los diputados oficialistas que más plata hicieron."Es un logro importante la reducción de la pobreza que afecta a los sectores más vulnerables. Falta mucho, debemos seguir trabajando en esta dirección para recuperar la economía y el trabajo para todos los argentinos", dijo el platense Miguel Bazze tras el anuncio de Macri. Se supo en la semana que el año pasado cobró 340.730 pesos por pasajes.En tanto, el ex duhaldista Eduardo Amadeo, que canjeó en total 287.830 pesos (182.460 pesos de pasajes de micro y 105.370 de avión), repitió en varias oportunidades un eufórico "Sí, se puede", la reconocida frase macrista. A sus palabras le sumó diversos gráficos que muestran cómo bajó la pobreza. No se puede. Creer.También se mostró feliz por la reducción de la pobreza el ex intendente de Rivadavia, Sergio Buil. "Una noticia que nos alegra y que ratifica el rumbo que tomamos: 2.700.000 argentinos salieron de la pobreza desde el 2016. Todos somos parte de esta transformación. No aflojemos!", sostuvo el diputado que se hizo el año pasado de unos 310 mil pesos extra por canje de pasajes. Un lujete!De yapa, un macrista porteño. Otro que se prendió fuerte a las redes con el tema pobreza pero que también se quedó con unos buenos mangos de los pasajes (después de conocido el informe periodístico dijo que donó el dinero) fue el ex Lilito Fernando Iglesias, quien entre otras cosas dijo que "los kirchneristas dicen que el dato de baja de la pobreza no es creíble. No logran empalmarlo con la serie del INDEC de Guillermo Moreno. No vuelven más", afirmó.Más allá del papelón por dos de los legisladores amarillos, la información oficial indica que la pobreza bajó en la Argentina casi cinco puntos y se ubicó a fines de 2017 en un 25,7%. Esto significa que, si se proyecta más allá de los 31 aglomerados que releva el Indec, la población total -incluyendo a la población rural- que sufre este flagelo llega a los 11,4 millones.La indigencia, en tanto, se redujo al 4,8% y afecta a 2,1 millones de argentinos. El 39,7% de los chicos menores de 14 años son pobres. Por supuesto, ni hace falta decirlo, pero varios de esos pibes pobres e indigentes, aunque sea apenas un puñadito de ellos, hubieran salido de la pobreza con la plata de los pasajes.Claro, son muchísimos más los integrantes de la Cámara baja del oficialismo que se hicieron del valor de los pasajes aéreos y de micro en cash, sin embargo, tuvieron el decoro de no salir a hablar de la reducción de la pobreza. Punto a favor, aunque están perdiendo el tie break del set definitivo 1-6. Ah, y el saque lo tiene el rival.