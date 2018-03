Hoy 11:19hs

ARMADOS FUTUROS

Con la mira en 2019: el ex líder pierde más terreno y suma la renovación

Ya se piensa en 2019? Claro que sí. Los referentes distritales de cada espacio, sin dejar el trabajo territorial de lado, se mueven con la mira puesta en las elecciones venideras, sobre todo los que son oposición. Olavarría, el principal terruño de la Séptima, no es la excepción.

Con el ex intendente José Eseverri alejado de Massa y sin encontrar cobijo en el peronismo, empieza a mencionarse otra vez con fuerza el nombre de Liliana Schwindt, ex diputada nacional por el Frente Renovador y referente del Justicialismo que apuesta a la unidad.Los allegados al hijo del fallecido Don Helios Eseverri conocen la movida y entienden que por la unidad pasa la única posibilidad de derrotar al oficialismo que conduce Ezequiel Galli. Por eso es que miran a Schwindt con más cariño que antes. Ella lo sabe, y se aprovecha.Hace algunas horas, algunos días, la especialista en Defensa del Consumidor se mostró con el concejal eseverrista, Eduardo Rodríguez, de recorrida en la tradicional fiesta de la Kreppelfest, aunque a esta altura empieza a dudarse acerca del mote "eseverrista".“Mi fiesta favorita. Estuvimos con el concejal Eduardo Rodríguez recorriendo y apreciando cómo está fiesta crece cada año!!”, posteó la dirigente renovadora junto a varias fotos del momento, que dicho sea de paso, no fue el único indicio.El portal Info Séptima contó que fuentes cercanas al eseverrismo, a modo de broma dicen que en el cartel de la puerta de lugar asignado para bloque de “Cuidemos Olavarría” donde figuran los concejales, Eduardo Rodríguez está ubicado en el último lugar. “Es porque si se va, no tenemos que mandar a hacer un ploteo nuevo. Solamente recortamos la parte de abajo donde está el nombre de Eduardo”, cuentan entre risas.Eseverri ya no cuenta poder. Y para colmo de males, va a trasmano de la unidad opositora, que es lo que está de moda. En diálogo con FM Pop de Olavarría, criticó al peronismo y dijo, además de pegarle a Massa, que “hoy no tiene rumbo y no es Cristina quien debe encabezar la oposición”.