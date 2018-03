Hoy 10:49hs

UNO POR UNO

Cómo se une el PJ donde gobierna el cambio

Aparecen diversos candidatos, aunque todos coinciden en que lo ideal es que haya uno solo. ¿Se puede unir el peronismo en los lugares en los que no hay referentes ganadores? Difícil, no imposible. Así está el PJ de la Primera y la Tercera amarillas.

El peronismo empieza a mostrar señales de unidad de cara a 2019. El titular del PJ, Gustavo Menéndez, encabeza reuniones tanto con Cristina Fernández como con los excandidatos Florencio Randazzo y Sergio Massa, a quienes muchos, sobre todo los K, señalan como los responsables de la victoria de Cambiemos en la pasada elección.

¿Podrán juntarse con miras a lo que viene? Puede que sí, puede que no. Puede que nadie se quede afuera del PJ o puede que explote todo por los aires y haya más listas que candidatos.

Con el peronismo, todo puede ser. Dependerá de los egos, pero los nombres no son muchos más que los mencionados anteriormente. Ellos serán los responsables. Ellos determinarán si tienen límites o no, si sus ambiciones personales son más importantes que el proyecto o no.

¿Y abajo? ¿Qué pasa en los distritos del Conurbano? ¿Qué pasa en las secciones donde, finalmente, se define a los ganadores a nivel Provincia? En los dominados por el peronismo, la idea es bancar al jefe comunal, respetarlo y apoyarlo si tiene intenciones de ir por un nuevo mandato, aunque sea con la nariz tapada, aunque sea difícil, casi imposible. Unidad a como dé lugar.

El problema radica en las comunas lideradas por Cambiemos, donde los justicialistas, aún heridos, no consiguen sacarse de entre los dientes el polvo de la derrota. Son muchos los casos en los que veteranos soldados de Perón y Evita se animan a hablar de renovación. Y, también, muchos son los casos de kirchneristas que nada quieren saber con correr a Cristina del centro de la escena. En ese marco, con todos esos condicionamientos y otros tantos, se busca tejer la unidad.

“Lo estamos intentando”, “Vamos a intentarlo”, “Es la idea”. Las frases se repiten entre los actores consultados. Sin embargo, siempre aparece algún “pero”, algún nombre que hace las veces de límite. Por si fuera poco, también asoma el massismo, que, dicho sea de paso, suele aparecer en los concejos dividido en dos y hasta en tres bloques. “Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos…”, reza la histórica marcha. ¿Triunfarán?

CAMPANA: En busca de no repetir las divisiones que generó el 2017

La exintendenta Stella Giroldi se la jugó en las PASO 2017 por el candidato que, finalmente, perdió, y luego prefirió guardarse. Por el momento, no sería de la partida en 2019, aunque su nombre siempre es considerado de importancia. “Veníamos bastante unidos hasta 2017, pero el armado de listas de cara a la elección hizo que aparecieran las diferencias que, por suerte, luego volvieron a zanjarse”, cuenta una persona allegada al Concejo, y agrega que de los seis ediles que componían la bancada, dos jugaron con Randazzo; tres con el ganador de Unidad Ciudadana, el doctor Rubén Romano; y uno con la línea perdedora, la que apoyó Stella (por Giroldi), liderada por Alejo Sarna”. Después, tras las Primarias, la gran mayoría se encolumnó detrás de Romano. Tanto se alejó Giroldi, que hasta renunció a la presidencia del PJ local. Ese lugar lo ocupa ahora, luego de un breve paso del sindicalista petrolero Pedro Milla, el histórico justicialista Oscar Trujillo, a quien muchos señalan como la persona capaz de aglutinar a todos los sectores. En los comicios anteriores, el candidato del PJ fue Raúl Galarza, quien no logró meterse en el cuerpo. “Fue la peor elección del PJ de la historia”, indica la fuente consultada. ¿Y el massismo? Entre los concejales de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador hace un tiempo que está todo bien, y probablemente lleguen a 2019 juntos, como trabajan ahora en el Concejo. El principal referente massista es, justamente, el único edil del espacio: Marco Colella.

GENERAL RODRIGUEZ: Camino a una interna ordenada

“Hoy, el panorama indica que vamos hacia una interna ordenada”, cuenta a La Tecla un allegado al exintendente Juan Pablo Anghileri, quien cumple funciones como concejal. De todos modos, el primer paso hacia la unidad se dio de cara a las elecciones del PJ, donde se acordó que la presidencia quede en manos de un histórico del peronismo, el docente Hugo Gómez. “Estamos todos adentro, los justicialistas, La Cámpora , Nuevo Encuentro; incluso, María Elena Chaves, la esposa de Felipe Solá, es la secretaria de la Mujer del partido”, agrega la fuente. Por supuesto, siempre hay alguno que se queda afuera, pero la idea de los que tienen mayor peso es incluirlos, aunque sea para después competir todos en una PASO. Por ejemplo, si las elecciones fueran hoy, ya habría varios anotados: el mencionado Juan Pablo Anghileri; el también concejal Mauro García; el dirigente importado de Malvinas Argentinas, Luis Benítez; el randazzista Rubén Blanco y el camporista Diego Escobedo.

SAN MIGUEL: Una PASO que sale de UC

El último movimiento importante del peronismo local fue la conformación de la lista de unidad del Consejo del PJ, que quedó con el histórico Humberto Fernández (se corrieron varios para lograr la unidad) a la cabeza y con Juan José Castro como vice, aunque no de muy buena gana. El propio Castro es parte de la bancada de Unidad Ciudadana, junto con los otros dos grandes protagonistas del justicialismo local: el ex funcionario provincial Franco La Porta y el camporista Bruno Baschetti. “De ese rejunte de nombres no va a salir la unidad, eso seguro; como mucho, una PASO ordenada”, expresa una fuente cercana al ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre , quien, tras su paso a Cambiemos dejó libre el lugar del justicialismo. Otra bancada peronista, aunque con poco peso, es la de José Dagata, últimamente cercano al oficialismo del intendente Jaime Méndez. Difícilmente se sume al camino de la unidad, si es que este realmente existe.

MORON: Por ahora PJ y massistas

Por un lado, el sabbatellismo, con la diputada nacional Mónica Macha, su marido Martín Sabbatella y toda su gente. Son Nuevo Encuentro y están en UC, pero nada tienen que ver con el peronismo, que, dicho sea de paso, empieza a buscar la unidad. Por caso, los concejales del FR, Jorge Laviuzza y Marcelo González, se reunieron con las autoridades del PJ local Jorge D’ Andrea y Luis Dure, con el objetivo de debatir temas que hacen al peronismo del distrito de cara al 2019. Faltó a la cita la principal figura de los renovadores, Martín Marinucci, pero desde su entorno dicen que “está adentro”. ¿Se puede dar la unidad con el sabbatellismo? Sí, se puede. Hoy, el rival a vencer es el intendente macrista, Ramiro Tagliaferro.

LUJAN: Prince, la clave para el 2019

Graciela Rosso, exintendenta y exministra de Salud, estuvo en San Luis y se mostró como la principal referente local en el marco del tan anunciado “Hay 2019” . Pero no todo es lo que parece. Hoy por hoy, el líder del peronismo es, otra vez, el exalcalde y ahora concejal Miguel Prince, quien logró meter al uno del PJ, Antonio Muñiz. Vale decir que la bancada de UC está integrada por cuatro ediles: Prince; dos referentes de su espacio (Unidad Popular), que son Griselda Krauth y César Siror; y Erica Pereyra, de la JP. ¿Se viene la unidad? Hay chances. Podrían sumarse los monobloques de Nicolás Capelli y Silvio Martini. El Frente Renovador también podría quedar adentro, de la mano del concejal Federico Guibaud.

TRES DE FEBRERO: Curto la cabeza, y una unidad que parece complicada

Todavía resulta difícil de digerir la caída del exintendente Hugo Curto, quien gobernó el distrito durante 24 años de manera consecutiva. ¿Se puede lograr la unidad de cara a 2019? “Las cosas están verdes; empezamos con el trabajo necesario para la reconstrucción, pero todavía falta, y no todos los sectores se sientan a hablar”, dice a este medio uno de los protagonistas de la política local. Agrega que “desde el Consejo del partido se intenta llamar a los que todavía no entienden que si no nos juntamos seguirá gobernado Valenzuela”. Y resalta que “ahí estamos todos: Curto a la cabeza, por el PJ; Alejandro Collia como vice, por el sciolismo; y el diputado Juan Debandi también de vice, por el camporismo”. En el massismo, enterados de la última frase, ríen a carcajadas. “Son todos curtistas de la primera hora”, resalta un renovador que ya tiene un cierto camino recorrido. Los massistas en el Concejo son tres, y la principal figura es Martín Jofré, según dicen los K, más cercano al intendente Diego Valenzuela (Pro) que al peronismo. ¿Y los randazzistas? “Ya hemos tenido reuniones y están alineados”, asegura un joven curtista que dice tener esperanzas de cara a 2019.

SAN FERNANDO: El FR manda e invita

Desde el massismo, el intendente, Luis Andreotti, y el presidente del HCD, Santiago Aparicio, aparecen como las grandes figuras del peronismo local. “No están en la actividad del día a día, dado que abocan todo su tiempo a la gestión municipal, pero sí se muestran atentos a los movimientos tanto locales como nacionales”, sostiene una fuente cercana. En lo que respecta al partido, lo preside Pablo Peredo, quien, además, es el jefe de la bancada de ediles del Frente Renovador, o sea, hombre de Andreotti. De cara a lo que viene, fuentes allegadas a la Comuna aseguran que la relación con la gente de Unidad Ciudadana “es amena”, y resaltan que no hay rispideces, más allá de las vinculadas a la gestión, ya que “a ellos les toca ser oposición a nivel local”. El principal referente de UC, vale decirlo, es Matías Molle, de La Cámpora. ¿Unidad con miras al año que viene? Difícil, no imposible.

GENERAL LAS HERAS: Massismo, randazzismo y ¿UC?

El intendente, Javier Osuna, hombre del massismo y peronista de toda la vida, orgánico como casi todos sus colegas renovadores, se siente cercano al nuevo PJ provincial y ya tiene alguna que otra foto con su titular, Gustavo Menéndez. A nivel local, también, hay buenas migas con el PJ, que lidera Julia Ichazo (Movimiento Evita), quien en la elección anterior fue candidata por el randazzismo y lleva adelante una importante tarea social en el distrito. En lo que respecta a Unidad Ciudadana, las cosas no están tan mal como hace un tiempo, pero tampoco tan bien. El líder del espacio K es Juan Carlos Caló, presidente de la bancada de Unidad Ciudadana y ex jefe comunal. “Las cosas entre Osuna y Caló, que, vale decir, son sobrino y tío, respectivamente, no terminaron del todo bien tras la reñida elección de 2015, aunque, de a poco, va queriendo”, sostienen desde el Concejo, pero aclaran que “todavía no es momento de un acercamiento y, menos, de formar parte del mismo espacio”.

TIGRE: Zamora lidera y quiere unificar

El intendente Julio Zamora es claro respecto de la unidad del peronismo. Todos adentro, incluida Cristina. Lo que haga el líder de los renovadores, Sergio Massa, es aparte. “Hicimos la convocatoria a elecciones del PJ y eso provocó que muchos sectores ajenos y propios entiendan que si no hay unidad, el camino es que crezcan las expectativas de Cambiemos para ganar en este distrito”, afirma el jefe comunal, que desde el día uno del nuevo Partido Justicialista bonaerense se muestra junto al merlense Gustavo Menéndez. “Obvio que la unidad es un camino largo que nos va encontrando en coincidencias en temas profundos y en algunas diferencias que tenemos por nuestra historia, pero que las debemos dejar de lado por la necesidad de la gente”, asegura Zamora, y reconoce que “ya hay conversaciones con La Cámpora ”.

PILAR: Varios límites de vieja data

El diputado massista Jorge D’Onofrio avisa de entrada que va a ser candidato a intendente en 2019. De todos modos, es uno de los primeros hombres de Massa que salieron a pedir por la unidad del justicialismo. Así las cosas, con el intendente macrista Nicolás Ducoté como rival a vencer, los peronistas empiezan a juntarse. Pero hay límites. Por caso, el mencionado D’Onofrio difícilmente comparta espacio con el exintendente Humberto Zuccaro, aunque sí podría hacerlo con el ahora concejal José Molina, a quien muchos ven cada vez más allegado al edil Federico Achaval, según dicen, una de las grandes promesas del justicialismo. Cerca de este último se mueve Lizzie Wanger, concejal por el mismo espacio y presidente del PJ de Pilar. En lo que respecta al kirchnerismo más duro, la principal cara es la de la diputada Lucía Portos, quien no cuenta con un armado territorial del todo fuerte. Por lo pronto, en silencio, unos y otros intentan no tirarse con munición gruesa y tratan de apuntar todos contra el Ejecutivo amarillo.

SUIPACHA: Un referente con aliados no tan seguros

El peronismo sigue comandado por el ex-intendente y hoy titular de la bancada de UC, Juan Delfino, a quien ven como la única figura capaz de hacerle fuerza al actual mandamás, Alejandro Federico (UCR). Si bien se han alzado algunas voces disidentes después de las últimas derrotas, no alcanzan para conformar una resistencia organizada y, por el momento, no se vislumbran caras que puedan plantearle una interna fuerte. “Acá, la polarización entre los K y Cambiemos fue muy fuerte en el 2017, y eso no ha hecho más que acentuarse, por lo que el massismo está cada vez más desintegrado, aparte de no tener representación en el Concejo”, dice una fuente cercana al PJ. Agrega: “Esto ayudaría a la unidad; a los massistas, liderados por Walter Gallo, que antes pasó por Cambiemos, no les va a quedar otra que plegarse a Delfino”. En cuanto a los K puros, están liderados por el joven edil Juan Luis Mancini, quien mantiene sus actividades de militancia social y del que muchos esperan, con impaciencia, que en algún momento busque el despegue.

SAN ISIDRO: Peronistas juntos, pero sin K

El vicepresidente del Concejo, Fabián Brest, se quedó también con la titularidad del PJ, luego de derrotar en la interna a la senadora kirchnerista Teresa García, que ostentaba ese cargo. De esta manera, la unidad aparece como más sencilla, pues los massistas Juan Medina y Gonzalo Beccar Varela se sienten más cerca del peronismo que del kirchnerismo. “Terminada la etapa electoral llega el tiempo de trabajar y convocar a todos los peronistas, más allá de nuestras diferencias circunstanciales”, decía Brest a finales del año pasado, a sabiendas de que la tarea que tiene por delante no es para nada sencilla: derrotar a Gustavo Posse, uno de los intendentes de Cambiemos más votados de toda la Provincia. Vale destacar que en Consejo partidario también conviven el histórico Hugo Azerrat, Marcelo Kaspar (Peronismo Kirchnerista) y Manuel Ares (CGT), entre otros.

LOBOS: El PJ como punto de encuentro

“Estamos intentando la unidad del peronismo”, cuenta el exintendente Gustavo Sobrero, y añade que en la última elección hubo tres listas peronistas: la de UC, la del randazzismo y la del massismo; espacios que fueron convocados a ser parte del Consejo del PJ local. Entre los integrantes, el ex candidato renovador a intendente Hugo País, durante un largo tiempo el principal rival político de Sobrero. En lo concerniente al HCD, hay que decir que no escapó a la polarización y quedaron apenas dos bloques: el de Cambiemos, con nueve representantes, y el de UC-PJ, con siete. En este último reina la unidad, la misma que se busca afuera, aunque no resulta sencillo. Por ejemplo: el Movimiento Evita, liderado por Milagros Moya, no quiso saber nada. “Falta mucho para 2019, queremos la unidad, queremos ponerle freno a Cambiemos, la gente nos pide eso en la calle”, completa Sobrero, no sin antes destacar al presidente del justicialismo, Javier Indelicato, quien antes fue presidente del Consejo Escolar y asoma como la figura que debe ponerle el pecho al aglutinamiento del peronismo.

LANUS: Hoy, cuatro bloques peronistas

Tienen como enemigo político al Pro de Néstor Grindetti, pero la unidad aparece en principio como muy lejana. Por caso, en el Concejo hay tres bloques de Unidad Ciudadana, con tres integrantes cada uno. El más fuerte, si se quiere, el que integra el ganador del kirchnerismo en la pasada elección: Edgardo Depetri. Lo acompaña la exdiputada provincial Natalia Gradaschi. A las otras dos bancadas las lideran Héctor Montero y Sergio García. En tanto, por el lado del massismo, sector en el que no agrada del todo la unidad absoluta, la principal figura es Sebastián Beroldo, quien fue cabeza de lista en los pasados comicios y, además, compitió por el PJ local. También juega fuerte en ese espacio Marcela Fernández, la esposa del senador José Luis Pallares, el principal referente de Massa a nivel local. Eso sí, la presidencia del Consejo del PJ la tiene el senador y exintendente Darío Díaz Pérez, quien no se retira, ni mucho menos, de cara a los venideros comicios.

BERISSO: En busca de una figura que quieran todos

“Cada una de las fuerzas está haciendo lo posible para organizarse y llegar de la mejor manera posible a los comicios de 2019; en Berisso, la gente está sufriendo mucho al gobierno de Cambiemos, a sus políticas económicas”, afirma un peronista que trabaja por la unidad presente y futura; y destaca que “pese a que hay rencillas históricas que hacen difícil que todos terminemos juntos, hay que valorar la ideología y caminar hacia una PASO ordenada”. La batuta, aunque ahora desde afuera, la sigue dirigiendo el exintendente y líder del Frente de Unidad Peronista, Enrique Slezack, quien viene de meter al presidente del PJ local, el histórico Ramón Garazza. La fuente consultada destacó que “aún se está a tiempo de lograr una figura que sintetice la unidad; basta de Slezack, basta de los Mincarelli (Sebastián y Juan Ignacio) y basta de Celi (Angel); necesitamos a alguien que quieran todos, a alguien que caiga bien en la ciudad y en la política”. Volviendo al PJ de Garazza, no están todos, pero sí hay muchos espacios, entre ellos los jóvenes de la agrupación La Cámpora.

BRANDSEN: Unidad con algunas dudas

“Si arriba hay consenso, acá vamos a ir todos juntos”, se esperanza el exintendente Gastón Arias, quien es el titular de la bancada de Unidad Ciudadana en el HCD, compuesta, entre otros, por los kirchneristas Santiago Raitelli y Cielo Carasatorre y la otrora rival de Arias, Sandra Gallardo. El Consejo del PJ, en tanto, en busca de sintetizar la unidad, quedó en manos del exconcejal y extitular de BAGSA, José González. “Después de 2015 empezamos a intentar unirnos, y vamos por el buen camino”, agrega Arias. Una de las principales dudas pasa por el médico Gabriel Branz, quien, tras perder las PASO 2017 con Arias y no lograr ingresar por la minoría, no quedó del todo contento. Quizá ahí aparezca un rival para la unidad. Por el lado del massismo, poco y nada. Sin representación en el Concejo, los dos principales exponentes del último tiempo, Daniel Caraballo y Marcelo Giovannone, no han dado señales de vida. Por último, el massismo quedó encarnado en la figura de Ignacio Osuna, un dirigente barrial del Evita que por estos días aparece más abocado al trabajo territorial que a la rosca.

MAGDALENA: Buenas migas, no unidad

Si bien el exintendente y senador por el massismo Fernando Carballo se mostró cauteloso de cara a lo que viene y le bajó el pulgar a la expresidenta Cristina Fernández, a nivel local, el massismo (Néstor Baudino y Carolina Spasarini), Unidad Ciudadana (Patricia Añaños y Luciano Lencina) y el PJ (Martín López y Victoria Baudino), con dos integrantes cada uno, trabajan en conjunto, aunque separados. “Por ejemplo: para el Día de la Memoria presentamos un proyecto todos juntos, salvo Cambiemos”, señala uno de los ediles en cuestión. Por el momento, la idea es no hablar de nombres, pero en la previa, las expectativas son buenas. Incluso, en el Consejo del PJ hubo lista de unidad. Eso sí, Carballo aclara que hubo apoyo de todos los sectores para evitar internas, pero eso no quiere decir que estén todos los sectores representados. El legislador va más allá y destaca que “siempre tiene que haber buena relación y diálogo, pero no creo que en la elección haya una sola lista justicialista.

SAN VICENTE: Calma PJ, solo para adentro

Desde hace un buen tiempo, los grandes protagonistas del peronismo-kirchnerismo local son el ex jefe comunal Daniel di Sabatino y el ahora concejal y extitular de Anses, Diego “Chapu” Barrale, hombre referenciado en La Cámpora. En las Primarias de 2015, el triunfo fue para Barrale, quien luego cayó, de manera imprevista, ante el ahora intendente radical, Mauricio Gómez. Y en las PASO 2017 la victoria fue para Di Sabbatino, aunque, en realidad, quien encabezó la nómina fue el joven Nicolás Mantegazza. Hoy por hoy, este último y el camporista Barrale son compañeros de bloque (el segundo fue parte de la lista por el lugar correspondiente a la minoría). Para el afuera se llevan bien y se muestran unidos, pero los que la saben lunga aseguran que en 2019 ambos sectores volverán a enfrentarse. A diferencia de otros distritos, el nombre elegido para liderar el Consejo del partido no garantiza la unidad: se trata, nada más y nada menos, del ya mencionado Di Sabbatino. De cara a lo que viene rondan otros espacios del justicialismo, como el massismo de Roberto Vázquez y el peronismo del histórico Antonio Arcuri, hoy por hoy ligado a Cambiemos. ¿Todos unidos en 2019? Por estos días, a falta de más de un año para los comicios, eso parece imposible.