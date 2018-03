Hoy 18:44hs

FÚTBOL

Catarsis tuitera de la política ante la derrota de la Selección Argentina

Desde el polémico Fernando Iglesias hasta el kirchnerista Santiago Carreras. Varios salieron a desparramar su bronca por el resultado del equipo de Sanpaoli, cuando falta poco para el Mundial.

Que complicado es tratar de probar un equipo y evitar un pésimo resultado con un rival de tanta jerarquía. Más dudas que certeza para poder definir una idea de juego. Complejo problema para Sampaoli. 🤷🏼‍♂️🇦🇷⚽️ — Santiago Carreras (@CarrerasSM) March 27, 2018

Gran desafío tendrá el DT para resolver esquema de juego, identidad y respaldo anímico para este plantel. España juega desde hace tiempo del mismo modo. #SeleccionArgentina — Santiago Carreras (@CarrerasSM) March 27, 2018

Hay alguna ley que nos obligue a poner entrenadores kirchneristas? Avisen, y presento proyecto de derogación. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 27, 2018

Desde Cancha Rayada no nos cascoteaban así el rancho los gallegos — don Robustiano 🐊 (@RobustianoArge1) March 27, 2018

Lo bueno de este papelón es que puede servir para bajarnos los humos y reconocer que no somos candidatos. — Walter Queijeiro (@wqueijeiro) March 27, 2018

Esto es lo qué hay eh. Siempre fue así. El que no lo ve es porque no quiere o prefiere no verlo. — Walter Queijeiro (@wqueijeiro) March 27, 2018

Que alguien le avise a Macri y a Triaca que si a Argentina juega así la maniobra de aprobar la reforma laboral en el Mundial no pasa ni por asomo. — Gabriel Solano (@Solanopo) March 27, 2018

La derrota histórica de la Selección de Fútbol frente a España por 6 a 1 no quedó exenta del debate de los políticos, que rápidamente fueron a las redes a volcar su bronca y sensaciones ni bien el árbito dio por terminado el cotejo a los 90 minutos.Jorge Sampaoli, el DT de la Selección, no es escondió en la conferencia de prensa posterior. "Como tércnico, me hago cargo de lo que pasó". Sin embargo, sus palabras dejaron sabor a poco en las redes sociales.Entre los que opinaron estuvo el senador Santiago Carrera (FpV - Tercera sección) quien publicó en la red social "Más dudas que certeza para poder definir una idea de juego. Complejo problema para Sampaoli".Otro de los que se manifestó por la red social fue el polémico diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias. Irónico, pidió a sus seguidores que le digan si hay alguna ley que obligue a "poner entrenadores kirchneristas". Avisó que si así fuera prepara pedido de derogación.El diputado del Frente Renovador Pablo Garate (Sexta sección) no escribió un mensaje propio pero le dio retweet a un mensaje muy particular que despertó carcajadas de varios. "Desde Cancha Rayada no nos cascoteaban así el rancho los gallegos".Walter Queijeiro, periodista deportivo y afilfil político de Joaquín De La Torre, se inclinó también por manifestar sus apreciaciones en la red social del pajarito. "Lo bueno de este papelón es que puede servir para bajarnos los humos y reconocer que no somos candidatos", dijo.Desde la Izquierda, Gabriel Solano, dirigente porteño del FIT, asoció el resultado futbolítico con las críticas que ese espacio le hace al Gobierno encabezado por Mauricio Macri.