Estudio advierte sobre los riesgos de la política económica bonaerense y deja en off-side el relato V

La consultora Analogía emitió un informe donde mediante una serie de estadísticas asegura que el Ejecutivo provincial está utilizando el dinero de la recomposición del Fondo del Conurbano "para cubrir la brecha fiscal que se agranda con el peso de los intereses de la deuda".

La consultora Analogías emitió un informe sobre la coyuntura económica de la Provincia y dejó consecuencias más que alarmantes para el Ejecutivo provincial.



Según constata el estudio, lejos de utilizar el dinero proveniente por la recomposición del Fondo del Conurbano y la nueva Coparticipación para igualar las diferencias salariales se está utilizando "para cubrir la brecha fiscal que se agranda con el peso de los intereses de la deuda".

Además, desde Analogías advirtieron sobre el pésimo rinde del campo y, en base a estadísticas emitidas desde la bolsa de cereales de Rosario, apuntaron que "se esperan para este año 7 millones de toneladas de cosechas de soja y 5 millones menos de míz para el total del país".



Tras ello, y luego de aclarar que la Provincia representa para el país un tercio de la superficie sembrada de soja, la mirad de la del girasol y el 40% de la de trigo, el impacto negativo en las exportaciones primarias y agropecuarias bonaerenses para el 2018 será "significativo".



Además, en torno a las negociaciones paritarias que por estas horas mantiene en vilo a la Provincia y los gremios docentes, el estudio asegura que "no se vislumbran señales macroeconómicas de que el escenario de 15% de inflación se produzca". En ese sentido, le da la razón a los docentes y sostiene que la proyección inflaciones se arrima al 26%.

Por último, las conclusiones señalan, además, que "esa política de austeridad fiscal en materia de actualización salarial no se condice con otras decisiones de la Provincia, en particular con el auxilio a la Nación".



"A fines de febrero la administración nacional emitió letras por 753 millones de dólares que fueron suscriptas exclusivamente por la provincia de Buenos Aires. Paradójicamente, el gobierno de Vidal está analizando la emisión de nuevas colocaciones en mercados externos en los meses venideros. La provincia de Buenos Aires presta dólares para, si esto se concreta, luego endeudarse en dólares. Las dificultades de obtener divisas, debido a los factores climáticos mencionados, agravan este cuadro, lo que anticipa un mayor flujo de endeudamiento externo público", observa Analogías.



Tras esta exposición, el estudio conluye diciendo que "evidentemente los 41.000 millones de pesos adicionales para el 2018 como consecuencia de la nueva coparticipación y el resarcimiento, no tiene su destino en la recomposición salarial , sino en cubrir la brecha fiscal que se agranda con el peso de los intereses de la deuda".