Hoy 17:15hs

DECLARACIONES

Fernández Meijide: "Hay que tener un discurso unificado que repudie a la dictadura"

La exactivista de derechos humanos habló con Cadena Río sobre la última marcha del 24 de marzo y lamentó que se debieran realizar dos actos en Plaza de Mayo.

Graciela Fernández Meijide dialogó con Cadena Río sobre el último acto del 24 de marzo y dejó su reflexión sobre la importancia de tener memoria en nuestro país.

"Hay que hacer un repudio general", abogó Fernández Meijide tras lamentarse por el hecho de que en lugar de un acto, el pasada sábado se hayan realizado dos.



"Antes expresábamos el "nunca más" con fuerza, estabamos todos juntos, había un discurso unificado de decir para decirle nunca más a la dictadura y el nunca más a la viencia, no como ahora que uno dejan una plaza a una hora para que entren otras agrupaciones", explicó.



En ese sentido, aseguró que "si tengo que referirme al acto del 24, escuché un discurso donde lo que vi es un documento escrito de a muchos, lo que sorprende es que un grupo que dice representar a organizaciones defensoras de los derechos humanos se dedicó a hacer un raconto de situaciones que están mejor o peor del país como si no existieran los sindicatos o los grupos que hablan con el ministerio de Desarrollo social para regular el tema de los planes sociales, como si no hubiera partidos polítiicos".



"Se terminó cantando el "Macri basura, vos sos la dictadura" y amí me parece que nadie entiende lo que fue una dictadura o se olvidaron de eso, ese espectáculo de que a las 5 de la tarde había qe abandonar la plaza es como si los derechos humanos no fueran de todos", agregó.



Por último, observó: "Lo único que puedo destacar es que la televisión pública se haya animado a transmitir todo el acto y al mismo tiempo tener una mesa con distintas personas de distintos sectores políticos hablar del tema".