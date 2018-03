Hoy 15:33hs

ACERCAMIENTO

Gray: “Entendemos que es necesaria una reconciliación con el campo"

El vicepresidente del Partido Justicialista dijo que el partido hizo una "autocrítica" y detalló el diálogo que busca tener con los productores. La agenda para atraer a los sectores y la necesidad dejar atrás la 125.

El vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires,, destacó el acercamiento que ha tenido el movimiento con los productores rurales en el último tiempo como parte de una agenda programática a futuro.“Hemos estado distanciados por distintos motivos importantes. Llegó el momento de que nosotros viéramos esta situación”, afirmó Gray, en declaraciones a, programa deEl también intendente de Esteban Echeverría subrayó la Mesa Agropecuaria que conformó el movimiento para llevar “adelante la relación con el campo bonaerense”. En ella se ubican, el intendente de Carlos Casares,, de Gonzáles Chávez,, de Laprida,, de Veinticinco de Mayo,, de Cañuelas,, y de Navarro,“Hemos hecho una gran reflexión interna sobre lo que nos ha pasado como espacio político y a partir de ahí buscamos proyectarnos hacia la Provincia con otra impronta, otro díalogo, escuchando las necesidades que tiene un sector tan importante como el campo bonaerense”, ahondó Gray,Aunque no lo menciona directamente, el jefe comunal destaca el quiebre en la relación con el campo a partir del conflicto por las retenciones móviles a la soja en 2008 a partir de la polémica resolución 125. La medida, que al final naufragó en el Congreso, dejó, sin embargo, una espina entre el partido y las entidades agropecuarias. Gray sostiene que se hizo una “autocrítica”.“De ambos lados entendemos que es necesaria una reconciliación, un diálogo porque el campo fue parte del Partido Justicialista, siempre estuvo en nuestras propuestas. Por distintas circunstancias pasó lo que pasó. Es una etapa que tenemos que superar”, expresó.En esa misma línea, consideró que una “renovación” la tarea que lleva adelante junto a Gustavo Menéndez en el PJ desde el año pasado con la misión de reconstruir el espacio, luego de tres derrotas consecutivas. La apelación a la “renovación” no es casual: varios de los intendentes se referencian con la “renovación” que encaróen los años ´80 en la Provincia.“En esta nueva generación, que avanza con la renovación, creemos que es fundamental el diálogo con el campo”, resaltó al tiempo que dio un ejemplo de la importancia que tiene el sector en los comicios: “de cada tres electores en la provincia de Buenos Aires, uno es un elector rural”.Gray sostuvo que el Gobierno ha incumplido distintas promesas con el sector. Nosotros notamos en el campo que no son oídos, no son escuchados, no son tenidos en cuenta, como muchos sectores más de la sociedad”.“Nuestra propuesta consiste en una ronda de visitas sectoriales. Primero la realizamos con el sector porcino, que está pasando por una etapa muy compleja, hemos sido invitados a participar de Expoagro, y ayer estuvimos en el Gran La Plata con 22 organizaciones vinculadas a la tarea frutihorticola. Tienen muchos problemas de competitividad y hasta el dólar les influye porque muchos de los insumos están en esa moneda”, contó.