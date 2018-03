Hoy 16:04hs

INTERNAS

Sector del FR sale a patalear por eventual acuerdo Massa–Randazzo y no descarta ruptura

Legislador massista con base territorial consideró "una vuelta al pasado" la posibilidad de una alianza entre el ahora asesor de Rudolph Giuliani y el ex ministro de Cristina Kirchner. Advirtió con tomar un camino propio.

Hubo dos conversaciones. Sin fotos pero con mucha tela para cortar en los medios. Eso bastó para que un sector del massismo saliera a despotricar por una eventual alianza entre su jefe, Sergio Massa, y Florencio Randazzo.Desde Chivilcoy, en la Cuarta sección electoral, la misma en la que Florencio Randazzo construyó durante mucho tiempo su caudal político, se dispersaron airadas críticas contra el líder del Frente Renovador.El diputado Fabio Britos, hermano del intendente de Chivilcoy, consideró que sería una “vuelta al pasado” un acuerdo entre el intendente de Tigre y el ministro del Interior y Transporte de Cristina Fernández de Kirchner. No es para menos: Randazzo digitó durante años la política local y su espacio es su principal rival político.“Junto con Guillermo (Britos, intendente), Mauricio D´Alesandro y muchos otros decidimos apoyar a Sergio Massa en 2015 porque se mostraba dispuesto a construir futuro enfrentándose con el pasado, en el cual estaban Cristina Fernández, Florencio Randazzo y varios más, por lo tanto cada paso que dé Massa que, para nosotros, signifique una vuelta a ese pasado nos aleja de su espacio político”, sentenció.Massa compartió un encuentro la semana en las oficinas que tiene Randazzo en el Palacio Raggio, en San Telmo. Ya se habían reunido el 14 de marzo para almorzar en un restaurante del mismo barrio porteño. Se disculparon por no haber concretado una reunión antes. Tienen coincidencias sobre el diagnóstico del país y no descartan avanzar en una alianza a futuro. Si bien evitaron las fotos públicas, ambos encuentros llegaron a los principales medios del país.En el massismo, en general, los encuentros fueron recibidos de modo dispar. Quienes alientan un acercamiento con el Partido Justicialista lo celebraron y hasta se animaron a decir que es el camino. Otros, que reniegan del kirchnerismo, evitaron definiciones pública. Para Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy fue un baldazo de agua fría. Fue golpeado en al última elección por el randazzismo que lo dejó en segundo lugarFabio Britos, legislador bonaerense del FR, mandó su mensaje a través del diario La Razón de Chivilcoy. Dijo que Randazzo y Cristina Kirchner “están en la misma bolsa”. Y, en esa misma línea, asoció a Randazzo con Unidad Ciudadana, el espacio que encabezó CFK en la última jornada.“Florencio fue funcionario de la ex Presidenta desde el minuto cero de su gestión hasta el último.En la mayoría de los lugares, y Chivilcoy es un ejemplo, los dirigentes que responden a ellos juegan en equipo. Además Sergio Massa no sólo se reunió con Randazzo sino que hubo encuentros con dirigentes del Frente para la Victoria que aunque cambió de nombre y se haya bautizado Unidad Ciudadana representan lo mismo. Felipe Solá, Daniel Arroyo y otros dirigentes del FR estuvieron con Agustín Rossi, con Kicillof, con figuras muy identificadas con ese pasado que nosotros pretendemos dejar atrás”.Como ya lo había hecho el propio Britos, disconforme con el cierre de listas seccional 1País en la última elección, el diputado no descartó la ruptura. “Todos somos amos de nuestras decisiones y esclavos de sus consecuencias. Si Massa y otros dirigentes del Frente Renovador consideran que ese es el camino yo no tengo nada que reprocharles; cada uno actúa de acuerdo a lo que considere mejor, pero obviamente que eso está muy lejos de lo que nos motivó a sumarnos a ese espacio”.