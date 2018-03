Hoy 10:59hs

FIRMA COMPLICADA

Otro intendente K le apuntó al Pacto Fiscal

El jefe comunal de Monte Hermoso dijo que, de no adherir, no podrán endeudarse ni tendrán acompañamiento de la Provincia en obras. De todos modos, reconoce que por ahora "no estamos en el camino de la firma".





Al igual que otros jefes comunales del peronismo, especialmente aquellos enrolados en el kirchnerismo, el intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, criticó el Pacto Fiscal propuesto por la Provincia a los municipios.



“Si no firmás el pacto, el Municipio no puede endeudarse y no habrá acompañamiento de la Provincia en las obras”, afirmó, añadiendo que “perdimos el fondo de infraestructura que para Monte significa 20 millones, tampoco tenemos el fondo educativo, y recibimos un menor porcentaje de coparticipación”.



Fernández aseguró que el porcentaje que recibe Monte Hermoso por coparticipación el del 38%, cuando alcanza al 70 por ciento en otras localidades.



Acerca de la decisión de adherir o no a la normativa, el intendente de la localidad balnearia reconoció que "por el momento no estamos en el camino de la firma".



