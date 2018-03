Hoy 10:34hs

Después de la libertad de Zannini y D´Elía, Cambiemos pone la mira en la Justicia

Legisladores bonaerenses hicieron público su malestar por la liberación del excandidato a vicepresidente y del dirigente social. Una orden judicial los dejó en libertad el último sábado y los cuestionamientos no tardaron en aparecer.

El último sábado 24 de marzo amaneció con la orden de dos juezas para que Carlos Zannini y Luis D´Elía sean liberados. Las magistradas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer fueron quienes pusieron la firma a la resolución para que los dos detenidos en el marco de la investigación sobre la firma del memorándum de entendimiento con Irán cumplan con el proceso judicial en libertad.

Claro está, los dos exfuncionarios del kirchnerismo fueron detenidos sin tener ninguna condena firme y por el accionar de una política internacional del gobierno de Cristina Fernández, que fue acompañada por el Congreso de la Nación. Dicho punto, en su momento, fue el motivo para que el diputado bonaerense de Cambiemos Mario Giacobbe, critique la detención.

No obstante, con la libertad de Zannini y D´Elía, las voces del oficialismo decidieron no evadir la resolución y se promulgaron con críticas a la misma.

Como ya es costumbre, la diputada bonaerense Carolina Piparo realizó una catarsis instantánea en las redes sociales. “D’Elia (sic) y Zannini libres, es como si todos supiéramos lo que la justicia nunca puede confirmar y condenar, instancias de instancias de instancias para nada”, sostuvo.



“La justicia es un adorno enorme, antiguo, carísimo y berreta que nos sentencia a vivir en el reino de la impunidad”, disparó Piparo en total inconformidad con el fallo judicial.

Pero no fue la única, también hizo lo propio el hombre de Vicente López, César Torres. El también diputado prefirió no ponerlo en sus propias palabras, pero si con un chiste gráfico.



En definitiva, la imagen que compartió Torres sentenció: “Hoy hace más de 2000 años, Barrabás quedaba absuelto y Jesús era detenido. Confirmado: El juez era argentino”. A dicha imagen, el diputado la acompañó con un: “Es una frase que me pasaron! Me dio gracia al principio, después pena! Ojalá no sea así!”.



Igualmente, en comunicación con este medio remarcó que respeta la resolución: "Soy respetuoso de la justicia y de los fallos hechos por los hombres que imparten justicia". En ese sentido, agregó que "me encantaría que se traten todos los casos con la misma celeridad! Me encantaría tener una justicia que trabaje a las 04:15 y durante las 24 hs y cuando le pasa algo a un ciudadano de a pie, no le digan que es sábado, o q es feriado o tarden en responderle como ocurre normalmente!"



"La justicia tiene la imagen de una mujer con ojos vendados, la constitución y una balanza pues bien que sea para todos equilibrada, ciega sin mirar a quien y respete la constitución", añadió.

Si bien la diferencia con la postura judicial fue lo que primó entre los hombres y mujeres de Cambiemos en la Legislatura , algunos remarcaron que si la justicia lo decidió así, está bien. Uno de ellos, fue Adrián Urreli, hombre de la Tercera sección electoral que le manifestó a La Tecla que “si jurídicamente corresponde está bien”.

En ese sentido, agregó que: “espero confiado que la justicia avance en el juicio del Pacto con Irán. La libertad no implica ni inocencia ni culpabilidad, lo cierto es que ambos están procesados. Estoy convencido que todos los ciudadanos esperan que se acabe la impunidad y que tengamos jueces serios”.



Por su parte, el senador bonaerense Leandro Blanco remarcó que "ambos fueron liberados porque los jueces consideraron que no huirán ni entorpecerán la investigación. Además, que el delito por el que se los acusa es excarcelable".



"Creo en el normal funcionamiento de las instituciones como parte de la construcción de la República , garantizando absolutamente el Estado de Derecho y las libertades. En nuestro país está garantizada la independencia de los poderes, y hay un Poder Judicial con toda la libertad para hacer los desarrollos de investigaciones y lo que corresponda", infirió.



En ese sentido, agregó que "es fundamental que los jueces y fiscales no respondan a los intereses del poder político, cualquiera que sea su filiación. Ahora bien, es necesario que la justicia avance para curar la desconfianza en las instituciones, y que los hechos de corrupción en nuestro país no queden impunes, porque la impunidad es la principal causa generadora de corrupción".

También desde Vicente López, el senador Gabino Tapia remarcó a este medio que “en lo estrictamente técnico, la libertad de los imputados durante las etapas previas al juicio es la regla”.

“Solo en casos excepcionales se puede alterar ese estado a través del dictado de la prisión preventiva. Y en este caso solo se puede justificar ante la existencia de los llamados riesgos procesales: peligro de Fuga o posibilidad de entorpecer la investigación”, detalló el exsecretario Legal y Técnica del distrito que conduce Jorge Macri.

En tanto, manifestó: “que hayan salido en libertad sólo quiere decir que esperan el juicio oral y público en libertad. Nada tiene que ver con el fondo de la causa, es decir con lo que se investiga”. Y expresó que “en lo personal, espero que la justicia, luego de garantizar el debido proceso, realice una evaluación objetiva de las pruebas colectadas, que son muchas y contundentes, dicté un fallo con sustento en las mismas y no en oportunidades políticas o procesales que es lo que en definitiva afecta a la credibilidad del poder judicial.

Mientras que el vicepresidente del bloque de senadores de Cambiemos, Walter Lanaro, remarcó que “estamos en una etapa de cambio profundo, el camino que empezamos en el 2015 busca transformar muchos aspectos de nuestra sociedad. Desde la sociedad surgieron muchos reclamos de cambio y uno de los principales fue sobre la corrupción en el Estado”.

“Durante años la sociedad vio como la obra pública se transformaba en sinónimo de corrupción, hoy, con licitaciones transparentes y con obras en marcha que se prometieron por años todos somos testigos de ese cambio. Sin embargo para cerrar esa etapa necesitamos, como sociedad, que los responsables de esos desmanejos rindan cuentas ante la justicia. Y que está sea independiente, ágil y concluyente”, abundó.

De esa manera, remarcó: “vemos con preocupación que Zannini y D'Elía estén en libertad, que no podamos cerrar una historia que tanto perjudicó al país y que perdure el sentimiento generalizado de impunidad. Lo que queda por delante es más cambio, más iniciativas para que todos, funcionarios y legisladores presentemos nuestras declaraciones juradas, en definitiva, más transparencia, para no volver al pasado”.