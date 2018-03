Hoy 07:22hs

CRITICAS

Desde Cambiemos disparan: "Los legisladores de la oposición no saben cuál es la realidad"

"En Cambiemos estamos acostumbrados a tener contacto con la gente", sostuvo a La Tecla el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola. En ese sentido, apuntó contra los diputados y senadores de bloques opositores, y aseguró que no recorren el territorio.

En las elecciones pasadas, el intendente de Chacabuco Víctor Aiola logró colar a un hombre de confianza en la lista de senadores por la Cuarta sección: Agustín Maspoli, quien logró ingresar en la Legislatura. En ese marco, conversó con La Tecla sobre el rol de los legisladores bonaerenses.



Arremetió contra los representantes de los bloques opositores y los acusó de no recorrer la calle. "La discusión termina siendo que la realidad te da un golpe que te hace ver las cosas. Y muchos legisladores no deben recorrer el territorio", sentenció el mandamás de la Unión Cívica Radical.



-¿Qué significa tener una banca en el Senado?

-La importancia es que nosotros podemos trasladar proyectos que creemos necesarios a través de Agustín (Maspoli). Además, tener la certeza que tenemos un senador que juntos somos soldados de la Gobernadora. Igualmente, yo siempre le digo a Agustín que hacer política no es estar adentro del Senado hablando de política, es estar cerca del vecino en la calle. Me parece que es una obligación de todos los legisladores que salgan a la calle, a darse un poco de realidad.

-¿Cree que no lo hacen?

-En Cambiemos estamos acostumbrados a estar en contacto con la gente, pero hay legisladores que no son de Cambiemos que no saben cuál es la realidad. Si vas a un barrio del Conurbano y te dicen que el 60 por ciento de la población no tiene cloacas y agua, el relato de que gobernaron para los pobres se cae a pedazos. Cuando ves cómo vive la gente, ves que vive mal, y no desde hace dos años, vive mal hace muchos años. Se abrían polideportivos pero no había agua, ni gas; cosas básicas. La discusión termina siendo que la realidad te da un golpe que te hace ver las cosas. Y muchos legisladores no deben recorrer el territorio, si no hubiesen luchado para que los beneficios lleguen a la gente; acá llegaron subsidios, pan y circo.