Hoy 10:41hs

LITERATURA ARGUMENTAL

"Yo te amo, mamá": el poema con el que un senador por la Provincia se opone al aborto

Reconocido por su postura contraria a la interrupción del embarazo, Esteban Bullrich (Cambiemos) publicó en su cuenta de Instagram un texto en el que un feto le habla a su madre. "Ámame, abrázame, ya me muero y mi vida se la llevan sin un duelo",señala en una de sus frases.

Una curiosa manera de sostener su postura contraria a la despenalización del aborto eligió el senador nacional por la provincia de Buenos Aires,, compartida a través de su cuenta en la red social Instagram.El exministro de Educación publicó una poesía en la que el feto le habla a su madre como si fuese un bebé a punto de morir, tituladoCon la imagen de un feto, el legislador de Cambiemos entiende como un asesinato el aborto, con frases comoReconocido antiabortista, Bullrich ha mantenido una posición contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, con la repetida consigna de que defiende la vida desde la concepción.Precisamente hoy, domingo 25, se realiza la Marcha por la Vida, organizada por la Iglesia y movimientos católicos, que se oponen al debate por el aborto en nuestro país.YO TE AMO MAMÁ (COMO NADIE LO HARÁ)Indefensos silencios que callan,adentro del castillo hecho panza.Vulnerables ojitos que no ven,la tormenta que le aproximan a su piel.Sonrisa muda de alegría,pese a sentir que en breve se le irá su vida.Manito tibia llena de amor,que no se abrirá al sol y con dolor.Mejillas suaves hechas para besar,no conocerán los labios de su mamá.Esperará con tristeza su muerte,sin entender porque le corre esa suerte.Tanto amor y deseos de abrazar,serán mutilados y en sangre se ahogarán.Te amo mami no me dejes,es mi amor el que quiero que te llene.Quiero beber de tu pecho la viday no entiendo quien te dice que no es mía.Te amo, te necesito, yo te adoro,y me entregan a la muerte aunque lloro.Quiero que sepas que soy tu hijo,ese mismo que tu corazón bendijo.Ámame, abrázame, ya me muero,y mi vida se la llevan sin un duelo.Mi mamá no me mimará,aunque yo amaré siempre a mi mamá.Te amo mami aunque no me veas,mi vida seguirá con la tuya aunque no creas.Te amo mamá. Tu hijito por siempre.