El peronismo y el déjà vu de todos los años

La unidad vuelve a ser la palabra más utilizada por la dirigencia del Partido Justicialista. Por debajo, la puja por el poder sigue a la orden del día. Voces de todos los sectores dieron su visión a La Tecla.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires tuvo su primer congreso en la era Gustavo Menéndez - Fernando Gray. La apelación a la “unidad” volvió a ser la gran protagonista de la jornada, una aspiración que se impuso desde las últimas derrotas y ante la fragmentación en distintas opciones electorales.

Incluso, el lema del cónclave fue “Peronismo Unido”. Sin embargo, como siempre ocurre, del dicho al hecho hay un largo trecho. Claro, mientras todos abogaban por la necesidad de confluir en un espacio, en la Municipalidad de Hurlingham, la pelea por el poder se daba entre los intendentes y los sin tierra; también entre los de la Primera sección y los de la Tercera. Por eso, la negociación duró más de cinco horas.

A pesar de la disputa por los puestos, algunos celebraron que la dirigencia cedió y se pudo lograr la representación de todos los sectores. Unidad o no es el tema por el cual el PJ transcurre sus días.

A continuación, las posturas de los dirigentes que participaron del congreso partidario realizado el sábado pasado.

Guillermo Escudero (diputado bonaerense - PJ Unidad y Renovación): "Unidad no significa una lista única"

En conversación con La Tecla, el legislador platense remarcó: “Estamos viendo que en todos los dirigentes que forman parte de las distintas expresiones del campo popular hay un común denominador, que tiene que ver con construir la unidad en base a una propuesta que se oponga a lo que el Gobierno está realizando. En una base programática, donde nos pon-gamos de acuerdo, más allá de los nombres, todo va dirigido a que tenemos que construir un frente donde se expresen todas las vertientes del peronismo y proponga, de cara al 2019, una oferta para volver a gobernar”. De esa manera señaló que, a pesar de las diferencias “de las distintas expresiones, todos tenemos un elemento en común, que es ganarle a Macri; el acento lo tenemos que poner en la construcción de una oposición con todas las expresiones para poder ganar las elecciones”. A su vez, Escudero remarcó que no quiere apurar los tiempos y las candidaturas “se irán viendo, lo importante es que todos construyamos esa unidad, que no significa una lista única. Hablar de nombres sería correr el eje, que está centrado en que todos tenemos que confluir en esta idea de generar un frente que le gane a Macri”.

Gabriela Demaría (senadora bonaerense PJ Unidad y Renovación) “Estamos buscando la unidad para tener objetivos comunes”

“Como peronistas la unidad es nuestro objetivo y en eso está trabajando el partido, siempre tenemos que pensar que hay una posibilidad de conseguirla y se seguirá trabajando con los gobernadores, con los intendentes de todo el país en busca de esa unidad”, señaló la senadora por la Quinta sección. De esa manera, subrayó que “es posible y estamos encaminados a conseguirla”.

Asimismo, señaló que “todavía no estamos hablando de candidatos, estamos buscando la unidad para tener objetivos comunes y después ver el tema candidatos. Sería demasiado pronto y poco serio estar hablando hoy de nombres”.

En ese marco, sostuvo que la actualidad partidaria pasa por repatriar a dirigentes: “El peronismo siempre se reconstruye. Hoy estamos intentando reintegrar y ver que situaciones llevaron a las diferencias, nunca queda alguien excluido siempre se lo invita a volver a participar, a estar y juntos tener el mismo objetivo”. “Lo más importante es que tenemos en común ser peronistas, en base a eso se resuelve”, sentenció.

Roció Giaccone (diputada bonaerense Peronismo Kirchnerista) “La interpretación de la realidad es lo que necesitamos hoy”

La joven de Junín remarcó a La Tecla que los días del pejotismo trascienden en “tratar de charlar, de ponernos al día con lo que le pasa a la gente en el día a día, tratar de organizarnos para adelante”.

De esa manera, consideró que a pesar de los diferentes sectores “tenemos una misma línea de pensamiento, sobre eso hay que establecer las bases para construir lo que necesitamos pero siempre en base a lo que necesita la sociedad. Por supuesto que el deseo de todos es el de llegar con las ideas lo más claras posibles y sobretodo traducir lo que la gente está necesitando”, y consideró que “la interpretación de la realidad es lo que necesitamos hoy como partido”.

Por último, remarcó que “la unidad es la unidad de concepción y de ideas, pero los candidatos son circunstanciales en función de la gente y lo que pide la sociedad. Hablar de candidaturas es muy prematuro porque hay que construirlo a eso, sobre todo construir las ideas, evaluar que se está haciendo bien, donde hay que reforzar y tratar de construir una plataforma de gobierno”.

Walter Abarca (diputado bonaerense Unidad Ciudadana) “La unidad se construye en el andar y en la unidad de ideas”

El hombre de la Séptima sección electoral fue uno de los más sinceros participantes del Congreso. “La unidad se construye en el andar y en la unidad de ideas, tenemos que tener unidad de ideas y concepción para la unidad de acción”, sentenció y remarcó que “este 2018 es un año para discutir mucho de política y construir esa unidad, pero esa unidad tiene que ser en función de las ideas, no podemos construir unidad si un sector apoya”.

De esa manera, puso a la Cámara de Diputados como ejemplo y destacó que “no podría pasar ningún proyecto si no fuese por la complicidad de algún sector del peronismo y a eso me refiero a la construcción de la unidad, tiene que ser en función de las ideas. En la Cámara de Diputados todos los sectores del peronismo tenemos que ponernos de acuerdo para frenar todo lo que sea avance contra los derechos, reclamar como con las escuelas y proponer cuestiones centrales”.

“La construcción política tiene que pasar por esto de unidad en función de las ideas, una base programática y ojala lo podamos sintetizar en una persona que pueda representar a todo el peronismo”, cerró.

Darío Díaz Pérez (senador bonaerense PJ Unidad y Renovación) “Todos tenemos responsabilidades de lo que está ocurriendo”

“Todos tenemos responsabilidades de lo que está ocurriendo en nuestra población, y la situación esta marcando una gravedad que obliga a que todos los dirigentes posterguen cualquier diferencia, cualquier crítica y busquemos la unidad”, subrayó el hombre de Lanús a La Tecla. De esa manera, consideró que “lo que pasó en San Luis es una muy buena oportunidad de demostrar los pasos que se están dando hacía la unidad definitiva, vamos a seguir teniendo diferencias, seguramente tendremos interna pero lo que está claro es que hay reglas del juego que las estamos respetando”.

En esa sintonía, sostuvo que “en la medida que se vea la coherencia, la unidad de concepción en ideas que nosotros las llevamos a la práctica y fijemos posiciones firmes, el peronismo va a mostrar esa voracidad que frene el salvajismo de este ajuste que está llevando adelante (el Gobierno)”.

Por último, pidió no apresurar los tiempos y señaló que “el peronismo siempre tiene esa capacidad de producir nacimientos en los momentos correctos, no nos hace falta apurarnos con candidatos. Antes de marzo del año que viene no se va a saber, sería una locura plantearlo antes”.

Cristina Alvarez Rodríguez (diputada nacional Frente para la Victoria) “Van a ser las propuestas y no los nombres los que nos reúnan”

Exfuncionaria de Daniel Scioli y actual diputada nacional, Alvarez Rodríguez conversó con La Tecla y señaló que como sector “estamos trabajando en la unidad del campo popular y en ese campo el peronismo tiene un rol fundamental por ser el partido que representa siempre a los trabajadores, los humildes y la clase media. Ese sector de la sociedad lo está pasando muy mal por el ajuste y las políticas de Vidal y Macri”.

En ese sentido, remarcó que “sentimos que tenemos que construir esa opción para que el pueblo nos vuelva a elegir, van a ser las propuestas y no los nombres ni los partidos los que nos reúnan”.

Asimismo, manifestó que “no estoy preocupada por los nombres porque gracias a Dios el peronismo es un gran generador de compañeros y compañeras con vocación de ser candidatos. Estoy preocupada porque seamos capaces de construir una agenda para que vuelva a enamorar a los argentinos y seamos opción en el 2019 y para que podamos parar esta destrucción de la patria que estamos viviendo”.

Hernán Ralinqueo (Intendente de Veinticinco de mayo) “Es una desinteligencia que alguien se ponga a hablar de candidaturas”

“Hay que ordenar el partido, trabajar con todos los compañeros para poner el partido en funcionamiento. Este es el primer paso, encontrar el camino al funcionamiento con todos los compañeros. Ser capaz de construir un frente para ser una alternativa”, sostuvo el jefe comunal de Veinticinco de Mayo.

En tanto, sostuvo que “lo que primero tenemos que lograr es la unidad de proyectos y de posición. Lo de San Luis es un ejemplo a seguir, es un paso importante, ese es el camino”.

Por último, el joven intendente del peronismo consideró que “no es momento de candidaturas, los plazos se dan después, no se pueden poner ya. Hoy no se puede hablar de candidaturas con todo lo que está pasando en la Nación, en la Provincia. Tenemos que aportar ideas y alternativas a los distintos problemas que tenemos. Es una desinteligencia que alguien se ponga a hablar de candidaturas”.

Carlos Selva (Exintendente de Mercedes y dirigente del Frente Renovador) “El PJ no se puede dar el lujo de excluir a dirigentes”

“Estoy convencido de que hay que empezar a alinear los planetas y para eso no hay mucho secreto. El partido tiene que volver a tomar un rol importante, estamos en una etapa donde hay que lograr estrategias para la unidad y establecer para qué nos unimos”, señaló uno de los massistas que participó del Congreso.

De esa manera, pidió establecer prioridades y dejar de lado las acusaciones de traidores: “el país va a dejar afuera a 20 millones de argentinos y uno tiene que establecer las prioridades, si no ponemos en claro la escala de prioridades nos vamos a equivocar de nuevo”.

“Hoy el PJ no se puede dar el lujo de excluir a dirigentes que tienen trayectoria y en las funciones ejecutivas han demostrado transparencia, si nos quedamos en la chiquita no vamos a vencer. La expresidenta tiene un caudal de votos imporatantísimo, el tema está en si es para el ego de uno o si es para conformar una agenda de gobierno que enfrente a Vidal y Macri”, apuntó Selva que también pidió por dirigentes con “una mirada progre hacia el futuro”.

Alberto de Fazio (exdiputado bonaerense) “La tarea es muy grande para plantear solo amontonamientos”

El hombre de Quilmes y del riñón sciolista de la Provincia señaló a La Tecla que “el peronismo va a ganar en 2019 si está unido, pero fundamentalmente si es capaz de ofrecer soluciones a los problemas de la gente”.

“No puede haber candidatos sin unidad y no puede haber candidato sin saber que estamos proponiendo, sino sería un amontonamiento. Uno después tiene que gobernar y la gente está esperando cuestiones concretas. La tarea es muy grande para plantear solo amontonamientos de dirigentes”, subrayó el exdiputado.

En ese sentido, reflexionó: “estos dos años, cuatro que vayan a pasar, sirven para cerrar heridas, para mirar la cuestión con otra perspectiva. Cuando uno gobierna doce años, quince, se produce la fatiga de las estructuras partidarias, de los grupos políticos. Estar en función de gobierno hace perder esa perspectiva y estar en el llano hace que uno pueda mirar las cosas de otra manera y lo que uno pensaba que eran diferencias insalvables pasan a ser subalternas con la realidad que vivimos”.

Carlos Urquiaga (diputado bonaerense PJ Unidad y Renovación) “Por encima de los codos tienen que prevalecer las manos extendidas”

“No es una opción la unidad, es una obligación y se plantea desde las bases, desde la dirigencia. Hay que armonizar, nos lleva un tiempito hacerlo pero hay que entender que por encima de los codos tienen que prevalecer las manos extendidas, es tiempo de eso”, sentenció el diputado. De esa manera, consideró que “nos va a llevar un tiempo en el medio tendremos algunas problemas pero sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo por el bien de todos los argentinos”.

En ese sentido, sostuvo que “primero tenemos que pensar para qué hacemos esto, después con que lo vamos a hacer y después quien. Si pensamos en quien, ya no estamos pensando en un proceso nacional”.

“Nosotros nos debemos a nuestra historia, hoy vemos y entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo por los que menos tienen. El peronismo tiene que volver más y mejor”, manifestó el hombre de José C. Paz y agregó que “tenemos que construir un gran espacio, un proyecto nacional”.

Francisco “Barba” Gutiérrez (dirigente sindical exintendente de Quilmes) “Nadie tiene el peronometro, nadie puede decir que es más que otros”

El exintendente de Quilmes señaló a La Tecla que “hay que hacer un llamado a todos los compañeros de todos los sectores, que se sumen a una estrategia de unidad del peronismo, que se sumen todos los candidatos a una gran primaria abierta como quería Néstor. Que todos estemos adentro, evitar la dispersión, que todos tengamos la posibilidad de sumar esfuerzo y cambiemos este gobierno, para que sea un gobierno para que la Argentina crezca para todos”.

De esa manera, remarcó que “primero hay que debatir las ideas, las propuestas, los programas de gobierno y después los candidatos. Todos tienen que estar adentro, nadie tiene el peronometro y nadie puede decir que es más que otros, estamos en el llano y desde acá tenemos que juntar todos los esfuerzos”.

Por último, el hombre de la Unión Obrera Metalurgica (UOM), pidió por la senadora Cristina Fernández en la unidad del espacio: “Cristina es parte del peronismo, tiene que decidir ella, ojala no se vaya más”.

Juan José Mussi (concejal de Berazategui, exintendente y exdiputado) “No debe ser la unidad de arriba para abajo”

El histórico dirigente del peronismo bonaerense conversó con La Tecla y sostuvo que “hay que unirse, no debe ser la unidad de arriba para abajo, que el candidato nos una, sino que nosotros unidos elijamos el candidato que más le convenga al partido. Esto está en pañales pero hay que hacerlo”.

De esa manera, consideró que “los viejos peronistas sabemos que las diferencias pasaron muchas veces, pero la unidad se puede lograr, nos tiene que empujar el momento que está viviendo el país”.

Carlos Kunkel (exdiputado nacional) “Es importante que se hagan reuniones como la de San Luis”

El “viejo” Kunkel abogó por cerrar filas y sostuvo que “no por la necesidad de tal o cual dirigentes, sino por la necesidad del pueblo argentino que quiere respuestas a sus necesidades ante las medidas económicas que nos llevan a una crisis cada vez peor. Esto es necesario para el bienestar de nuestros pueblo”.

“Es importante que se hagan estas reuniones, como la de San Luis, y eso es una cuestión de ir consolidándose a partir de allí habrá procesos electorales para garantizar la participación de todos los afiliados”, cerró.

Alberto Samid (empresario de la carne) “El que no quiere la unidad está jugando con Macri”

“La unidad depende de nosotros, el gobierno nacional manda a ministros para dividirnos, eso no lo podemos permitir”, sostuvo el empresario de la carne a La Tecla. En ese sentido, subrayó que “los peronistas tenemos la obligación de ir por la unidad y el candidato saldrá de una interna con todos los que quieran participar. El que no quiere la unidad está jugando con Macri”.

Omar Plaini, (exdiputado nacional y dirigente sindical) “Primero tenemos que discutir el programa”

El líder del gremio de Canillitas sostuvo a La Tecla que “hay que trabajar para lograr la unidad del peronismo. Primero tenemos que discutir el programa y los candidatos es lo último que elegimos”. A su vez, aseguró que es con las puertas para que ninguno se quede afuera: “todos los peronistas que quieran estar”, cerró.