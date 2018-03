Hoy 18:30hs

UNO MAS

Mensaje al PJ rebelde: Mosca suma a intendente peronista al Pacto Fiscal de Vidal

El presidente de la Cámara baja bonaerense selló la incorporación al pacto fiscal del municipio de Roque Pérez que conduce en intendente pejotista, Juan Carlos Gasparini. El cierre manda un mensaje a un grupo de alcaldes del interior que aún se resiste a sumarse a la adhesión.