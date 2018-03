Hoy 09:52hs

RECUPERACION

Granja Tres Arroyos se hizo cargo de Cresta Roja

La famosa compañía de producción avícola tomó control de la planta ubicada en las cercanías de Ezeiza y ahora controla el 25 por ciento de todo el mercado.

Granja Tres Arroyos ya asumió el control operativo de Cresta Roja e industrializará la marca que antes dependía de Proteinsa SA. Esta transacción cuenta la venia del gobierno argentino.Desde la productora avícola que en su momento fuera exhibida por el macrismo como el mejor ejemplo de revitalización económica, distintas fuentes confirmaron al medio argentino iProfesional que en los últimos días la totalidad de los alimentos balanceados fueron aportada por Tres Arroyos. También se observó que sólo en lo que va de la semana alrededor de 20 camiones de la misma firma acercaron desde maíz hasta vitaminas a las granjas de la productora aviar en crisis.“Los representantes de Proteinsa no aparecen desde hace meses en las plantas de faena. Y ahora vemos ingresar todos estos camiones de Granja Tres Arroyos sin que nadie de una explicación. Sólo aparecen comunicados de tanto en tanto diciendo que vayamos o no a trabajar. Hace unos días recién nos abonaron parte de los sueldos de febrero”, comentó, al medio argentino iProfesional, el vocero sindical antes de que se oficializara el traspaso.Integrada por Ovoprot, Grupo Laclau y Tanacorsa, desde que comenzó el año Proteinsa SA sólo ha dado muestras de existencia a través de Santiago Perea, quien además de mostrarse como la única cara visible de la sociedad ya “blanqueó” que su único interés radica en recuperar los bienes que puso en garantía para quedarse con la avícola en octubre de 2016.Santiago Perea había notificado al Gobierno que, una vez se asegure eso, cedería el control de Cresta Roja sin la menor oposición. En tanto el destino de Cresta Roja se encamina a tener un nuevo capítulo judicial, en el sector aseguran que Granja Tres Arroyos desembolsaría US$80 millones para quedarse con los activos de la avícola.Dentro de la avícola en problemas, los gremios señalan que la directiva de Proteinsa SA sólo ha llevado a cabo alguna que otra aparición por la planta 2 de faena, mientras que en planta 1 la última vez que dialogaron con los empleados fue hace más de seis meses.Así, Ovoprot cayó en convocatoria de acreedores tras comprobarse que entregó hasta 1.400 cheques sin fondos, además de ostentar un pasivo bancario del orden de los $237 millones. Tanacorsa, en tanto, acumula alrededor de 330 cheques rechazados mientras que debe a los bancos unos $10,5 millones.El socio financiero que presentaron al principio, el banco brasileño BCT Pactual, no volvió a dar muestras de participación prácticamente desde que Proteinsa pasó a controlar la empresa. De abonar los US$80 millones que promete Tres Arroyos, prácticamente la mitad de esa suma irá a parar al banco, que en su momento le acercó a Perea unos US$40 millones para que se asegure la avícola”, indicaron desde los sindicatos.Dentro de Cresta Roja se combinan asalariados pertenecientes a los gremios de Alimentación, UATRE y Unión Obrera Molinera.De acuerdo a portales especializados como Bichos de Campo, con la incorporación de la capacidad instalada, Granja Tres Arroyos pasará a controlar el 25% de la faena total de pollos que hoy se realiza en Argentina.Granja Tres Arroyos quería adquirir Cresta Roja desde la salida de los Rasic. En octubre de 2016, la compañía perdió la compulsa a manos de la ahora saliente Proteinsa SA.En ese momento, Granja Tres Arroyos integró la sociedad Avícola Del Plata (junto con Adecoagro y Grupo Lartirigoyen) y presentó una oferta, aunque quedó muy por debajo de la base. De esa forma, perdió toda chance de quedarse con la procesadora de pollos.Granja Tres Arroyos siempre estuvo “merodeando”. Tal es así que, a principios de 2018, asumió parte de la faena de pollos cuando la controlada por Proteinsa SA entró en una espiral de conflictos laborales.“Granja Tres Arroyos vio de entrada que las bases de la sociedad que asumió en Cresta Roja no eran sólidas”, señalaron desde el entorno de Cresta Roja.Por lo cual, la Granja tres Arroyo “Se limitó a esperar hasta llegar a este presente. Ahora van por un negocio al que accederán poniendo prácticamente la misma cifra económica que ofertaron hace un año y medio”, completaron.Actualmente, la esperanza para los trabajadores se encuentra ligada a la voluntad comercial representada por la Granja Tres Arroyos. Esta empresa argentina mantiene una importante política de acuerdos comerciales con compañías de Europa, América, Asia, África y Oceanía. En estos mercados, la marca Granja Tres Arroyos cuenta con una excelente aceptación, lo que se sustenta en los exigentes requisitos sanitarios de bioseguridad y de calidad que le permiten abastecer y a su vez continuar creciendo en el comercio internacional. Actualmente exporta alrededor de 35% de su producción total.Fuente: iProfesional.