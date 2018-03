Hoy 07:52hs

EXCLUSIVO

Sincericidio en la interna del radicalismo: "Quieren cargos y no patean la calle"

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, conversó con La Tecla y dejó un claro mensaje puertas adentro. Defiende a Cambiemos, aunque advierte una preocupación por la situación económica.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, dialogó con La Tecla mano a mano. Reconoció una preocupación por la actualidad económica del país, pero pidió no sacar los pies del plato. Además cuestionó las críticas de quienes hace tres años aprobaron ser socios fundadores de Cambiemos y hoy levantan la voz con reproches.

-¿Qué análisis hace de los dos años de gestión?

-Los primeros dos años de gestión fueron como entrar a una casa que estaba incendiada y llena de humo: no sabés dónde están las perillas, las teclas; no sabés dónde están los distintos lugares. Fueron años de estabilizar el municipio, de ponerlo en marcha, de empezar a trabajar, reacomodar el personal, poner reglas de juego que sean claras, de favorecer y estimular a quien trabajaba y tomar conductas con quienes no trabajaban en el municipio.



-¿Cómo sigue ahora?

-Ahora se viene la etapa donde empezamos a mirar el futuro de Chacabuco para los próximos veinte años con una planificación estratégica. Queremos dar un salto de calidad y tener una gestión lo más eficiente posible para que deje una huella por mucho tiempo.

-¿De qué manera se logra?

-Eso no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer con los diferentes sectores de la sociedad. El plan estratégico para los próximos años lo tomamos con el gobierno nacional y el provincial, para proyectar el Chacabuco que queremos.

-Entonces, el balance es…

-Es bueno. Se hicieron muchas obras con el fondo de infraestructura; se han puesto a trabajar los servicios públicos, que era algo deficitario; se institucionalizó el Boletín Oficial; la guardia nueva del hospital; se colocó luminaria LED. Se han hecho cosas importantes, y falta; la gente, por ahí está preocupada por la situación económica a nivel nacional, hay poca plata en el bolsillo porque estamos haciendo el esfuerzo para sacar adelante el país después de años de fiesta.

-Mencionó la preocupación con la economía…

-Vemos que el vecino sigue confiando en Cambiemos porque ha recuperado la esperanza, pero también vemos que está preocupado por la parte económica. En febrero hubo un 2,4 por ciento de inflación, y eso le pega al vecino que tiene muy poco dinero en el bolsillo y hace que se vea difícil para pagar cosas básicas, como el gas, la energía. Hay que hacer un esfuerzo entre todos los argentinos para sacar adelante el país, que viene de años de mentiras.

-En este escenario, ¿cual tiene que ser el rol del radicalismo? Hay una parte crítica y otra parte que no se expresa.

-El radicalismo tiene que estar siempre dentro de Cambiemos, acompañando las decisiones de la Gobernadora y sabiendo que no es fácil gobernar. La opción más cómoda es sentarse en el banco de enfrente y criticar, pero eso no es constructivo. Se cumplieron tres años de la convención de Gualeguaychú, donde se definió que éramos socios fundadores de Cambiemos, y en esta sociedad somos parte, mayor o menor pero somos parte. Obviamente que la situación económica nos preocupa como radicales, pero también le preocupa al Presidente y a la Gobernadora ; no creo que ellos no vean la realidad. La posición del radicalismo es la posición de saber que cuando uno gobierna es como tener una piedra en el zapato las 24 horas del día, es difícil. Hay momentos que estamos mejor, más esperanzados, y momentos difíciles, que es cuando más tenemos que acompañar.