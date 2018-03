Hoy 17:04hs

Emergencias: debate caliente y fuertes cruces en la Cámara de Diputados

Las emergencias administrativa y de infraestructuras tuvieron la aprobación de la Cámara baja. Desde la oposición exigieron que la gobernadora deje de gobernar mediante este tipo de leyes. Las distintas versiones del peronismo salieron a marcarle la cancha a los legisladores oficialistas.

La primera sesión en Diputados comenzó con la oposición uniendo fuerzas. Es que distintas versiones del peronismo salieron a meter presión en torno al proyecto que envió el Ejecutivo provincial para prorrogar la emergencia en Infraestructura, Habitat, Vivienda y Servicio Públicos.

En ese sentido, la primera en hablar fue la diputada Rocío Giaccone de Peronismo Kirchnerista quien señaló que “tratar esta prórroga significa reconocer que fueron incapaces de resolver en dos años el gran problema que tenían para administrar, ahora Vidal con dos años como Gobernadora y 4 como vicejefa de gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos envía esta propuesta de emergencia que es admitir la imposibilidad de gestionar para el pueblo que la eligió”,

“Afirman que lo peor ya paso y no se entiende. ¿Lo peor ya pasó? Se acostumbraron a gobernar bajo la emergencia. En diciembre del 2015 llegaron a esta cámara una lluvia de emergencia y lo único que hicieron fue destruir el sistema de controles y rendición de cuentas de la provincia de Buenos Aires”, agregó.



Tras ella quien tomó la palabra es el diputado de Unidad Ciudadana-FpV, Walter Abarca, apuntó: “Lo que se busca acá es evadir todo tipo de control. La gobernadora de la transparencia nos pide mecanismos para evitar todos los organismos de control”.

“¿Por qué pretenden seguir con la emergencia? Después que se aprobó el Fondo de Infraestructura del Conurbano piden ejecutar obra sin ningún control, cuando la Provincia va a tener 85 mil millones de pesos en un año electoral, la Gobernadora quiere manejarlos a su antojo y nos hablan de honestidad”. Acotó el saladillense

“Pedimos que votemos una ley de Obra Pública que ustedes mismos impulsaron y hoy esconden en luchar de seguir votando emergencias, subrayó.



Su compañero de bloque, Facundo Tignanelli, aseveró: “Nos enteramos que mandan una prórroga de la emergencia y hay que ver qué hay detrás de esto. ¿Qué sentido tiene que funcione la cámara?. Le hablo a todos los bloques de la oposición, vimos adónde nos lleva el acuerdismo estúpido. ¿Por qué no le ahorramos plata a los bonaerenses y la cerramos que es lo que parece que quiere la Gobernadora?.



A su turno, Guillermo Kane del FIT, destacó que su voto iba a ser negativo y pidió que se construyan casas para el millón de personas que en la Provincia todavía no tenían dónde vivir.

Por el lado de la defensa, fue el legislador César Torres quien tomó la palabra: “Los ejecutivos requieren de la agilización y el sentido común y práctico de los poderes legislativos, es por eso que estamos trabajando para tener esta emergencia, que se vote por unanimidad aunque la veo difícil”.

En ese sentido, agregó: “Quiero tomar algunos datos porque sino contamos las malas noticias y no lo bueno que se hace. Ninguno de los que está acá puede no hacerse cargo de la situación que tenía la provincia de Buenos Aires, ninguno de los que antecedieron en la palabra mencionaron que esta Provincia en el 2016 hizo una ejecución de 10.513 millones de pesos y muchos de los diputados que hoy reniegan en ese momento no dijeron nada”.

“La obra pública es un eje de la gestión de María Eugenia Vidal. No es casual que las máquinas estén trabajando y tengamos los caminos que tenemos”, explicó.



Por el lado del massismo fue Jorge D´Onofrio quien pidió “no abusar del sobre tablas”. En ese sentido, consideró que “se podría haber trabajado mejor en comisiones”. No obstante, adelantó que el FR votará de manera positiva “porque en octubre del 2015 el electorado se expresó y les dio la posibilidad de gobernar la Provincia y tiene todo el derecho a elegir las herramientas que corresponden”.

No obstante, también hubo lugar para algunas críticas: “Se inicia la temporada de emergencias”, chicaneó. Acto seguido desmenuzó las distintas emergencias que se prorrogan y aseveró que “la administrativa sirvió para echar gente y reacomodar a otros empleados y la creación de la secretaría de Comunicación bonaerense que hacía falta para el relato”.