Hoy 16:56hs

CABA

Los nombres que baraja Larreta por si debe reemplazar a Weinberg de Roca

(Revista Qué) El jefe de Gobierno porteño ya tiene una lista preliminar de candidatos para decidir cuál postulará para el Tribunal Superior de Justicia si Weinberg de Roca llega a pasar el filtro del Senado.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, procuró no perder tiempo ante la oficialización de la decisión del presidente Mauricio Macri de postular a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg de Roca, como candidata a ocupar la Procuración General de la Nación.Si bien, tal y como publicó este medio, no existen plazos legales para nombrar un reemplazo en el máximo tribunal porteño, el alcalde porteño no quiso dejar pasar más el tiempo y comenzó a sondear posibles candidatos; todos ellos de forma preliminar a modo de tener algunos nombres para empezar, explicaron desde su entorno.Uno de ellos es el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, quien según explicaron fuentes cercanas no vería con buenos ojos abandonar la cartera, sobre todo por la labor con el traspaso de la Policía Federal y la posterior creación de la Policía de la Ciudad. El plan B que propondría de llegar el caso es el de la decana del Instituto Superior de Seguridad Pública, la juez de Cámara Marcela De Langhe, que además es una de las magistradas más ponderadas por Rodríguez Larreta.Luego se encuentra el ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien abandonó su cargo cuando estalló el conflicto de la condonación de la deuda del Correo Argentino con el Estado Nacional. En la Ciudad remarcan su perfil técnico y su aprobación con difentes fuerzas políticas.También se sondeo a la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Marcela Basterra, que tiene mandato como titular de dicho organismo hasta diciembre de este año. De buena relación con el jefe de Gobierno, supo sobrellevar la tormenta por los gastos del Consejo a principio de año.Por último, pero no menos importante, se encuentra el secretario de Justicia y presidente de Grupo de Acción Financiera (GAFI), Santiago Otamendi. Hombre de extrema confianza de Macri, participa de los partidos de fútbol en Olivos los miércoles, en la Casa Rosada, como en la comunidad judicial local e internacional, se pondera su labor en el sector público. Por sobre todas las cosas se le reconoce su labor en la reinserción del país en los organismos internacionales del combate de lavados.