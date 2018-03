Hoy 09:14hs

RESOLUCION

Una nueva polémica: Educación inicia masiva jubilación de oficio a docentes de la Provincia

La Dirección General de Cultura y Educación vuelve a tomar una resolución que, de seguro, abrirá un nuevo frente de conflicto con los gremios docentes. Dispuso el cese de todo el personal en edad de jubilarse.

Una más y ¿no jodemos más? La Dirección General de Cultura y Educación volvió a tomar una decisión que, de seguro, abrirá un nuevo frente de conflicto con los docentes de toda la Provincia.Luego de anunciar el cierre de escuelas del Delta, instituciones rurales, la reubicación de Bachilleratos de Adultos y el cierre de centros de Formación Docente privados, puso en marcha una masiva jubilación de oficio.La resolución, publicada en el Boletín Oficial de este jueves, establece “el cese jubilatorio del personal docente que al 31 de diciembre de 2017, hubiera alcanzado los sesenta (60) años de edad y treinta (30) años de servicios”.“El personal docente comprendido en la presente contará, desde el plazo de la notificación, con treinta (30) días hábiles administrativos para aportar elementos demostrativos de servicios que no hayan sido contemplados en la resolución respectiva”, se añade en el artículo subsiguiente.En cuanto a los argumentos para tomar dicha determinación, desde la cartera que conduce Gabriel Sánchez Zinny se resaltó que “el derecho a la estabilidad se pierde cuando el docente reúna los requisitos exigidos para obtener los beneficios jubilatorios máximos”."Hay docentes que entran a la página de la Dirección General de Cultura y Educación se encuentran que les iniciaron los trámites para una jubilación de oficio, y que empezarán a cobrar un 60% de su sueldo. La gobernadora Vidal debe frenar esta medida", expresó la diputada juninense Rocío Giaccone.En este sentido, Giaccone presentó un proyecto en este sentido en la Legislatura Bonarense que pide la suspensión de las jubilaciones de oficio y las actualmente en trámite, ya que "es un cercenamiento de los derechos adquiridos, toda vez que a los docentes afectados no se les garantiza el beneficio máximo de la jubilación"."Este plan de 'optimizacion de recursos' pretende avanzar con la determinación de jubilar de oficio a 3000 docentes que cumplen con los requisitos . Al no haber sido debidamente comunicada la medida, los docentes fueron anoticiados al acceder al sistema de la DGCyE", indicó Giaccone."Con este cese compulsivo se desconoce el Artículo 18 del Estatuto Docente, ya que no se les garantiza el beneficio máximo de la jubilación. Por el contrario, se cercenan sus derechos con un anticipo jubilatorio, cuyo monto se determinará en un 60% del sueldo básico, antigüedad y cifras remunerativas del último cargo desempeñado, sin aumentos, incentivo docente, ni aguinaldo", expresó la diputada.