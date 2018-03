Hoy 13:10hs

Con una carta, el peronismo unió fuerzas y frenó la reforma judicial de María Eugenia Vidal

Según pudo saber La Tecla.info, los bloques de diputados y senadores de Unidad Ciudadana, como último recurso, enviaron una misiva a las autoridades del Partido Justicialista para que intervengan con los legisladores peronistas. La jugada salió bien y tres de los cuatro bloques peronistas no acompañarán la medida. El massismo no acompañó la unión, pero igualmente la medida va a comisión.

Tal como anticipó La Tecla.info el pasado martes, este jueves la gobernadora María Eugenia Vidal pretendía tratar sobre tablas y sin paso previo por comisiones dos puntos de la reforma judicial. Claro está, las modificaciones judiciales son uno de los caballitos de batalla desde la asunción en 2015 y finalmente tendrían su tratamiento en la Legislatura.

Sin embargo, la decisión de evadir el debate legislativo generó el malestar de la oposición y a pesar de los intentos del Gobierno por conseguir adhesiones peronistas con reuniones de última hora, la suerte le fue esquiva. Incluso, el titular de Justicia, Gustavo Ferrari, fracasó en su reunión con los presidentes de los bloques opositores.

Con dicho panorama, la decisión quedó en el massismo. Cabe destacar que a priori cinco legisladores del Frente Renovador formarían parte de la sesión y con ello Cambiemos tendría los dos tercios necesarios para aprobar la modificación en el enjuiciamiento de magistrados, pero no así para el Mapa Judicial, lo dos puntos de la reforma de Vidal.

Ante ello, desde el kirchnerismo de las cámaras de Senadores y Diputados se realizó una jugada de última instancia que, para sorpresa de los propios legisladores K, tuvo éxito. Según pudo saber La Tecla.info , Unidad Ciudadana apostó al reciente rechazo generalizado a los cierres de escuelas en la Provincia y las diferentes posturas críticas de los sectores con anclaje en la doctrina pejotista.



El espacio de Ottavis se sumó a la negativa

De esa manera, con una misiva a los titulares del peronismo bonaerense Gustavo Menéndez y Fernando Gray, se pidió unidad en la diversidad y que los bloques peronistas traccionen para que la reforma cumpla con el requisito básico de ser tratada en comisión.

La respuesta fue positiva y los tres bloques peronistas que recientemente compartieron las elecciones de medio término bajo el rotulo de Unidad Ciudadana (PJ Unidad y Renovación, Peronismo Kirchnerista y Unidad Ciudadana) se pronunciarán en contra del tratamiento.



Incluso, al poco tiempo del envío de la misiva de parte de Florencia Saintout y Teresa García, se propiciaron reuniones que permitieron llegar al acuerdo entre el sector K y los intendentes. Una de ellas con el platense Guillermo Escudero, quien hasta hace unas pocas semanas formaba parte del bloque de Diputados K pero pegó el portazo con un importante malestar.

Igualmente, la unidad de los bloques del peronismo no fue completa ya que Frente Renovador decidió no acoplarse a la postura de los tres sectores restantes del pejotismo.



Sin embargo, según confirmaron a este medio desde el bloque de diputados de Cambiemos, tras una reunión de los legisladores del oficialismo se acordó cumplir con los plazos establecidos y no evadir el tratamiendo en comisión. De esa manera, la unidad del peronismo logró que la reforma judicial pase por las comisiones tal como ocurre con cualquier normativa.



Así, una carta por la unidad en la diversidad generó un acuerdo entre el kirchnerismo y el PJ bonaerense para que la reforma judicial de María Eugenia Vidal no sea un trámite expres y cumpla con el requisito básico de pasar por comisión para ser debatido.

A continuación, la carta de la unidad: