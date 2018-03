Hoy 07:59hs

SALARIO Y ALGO MáS

El día después: docentes, Provincia, la misma oferta y otra vez paro

No hubo acuerdo tras la reunión de ayer y Provincia y docentes continuarán con las negociaciones la semana entrante, aunque todo indica que si la oferta no es mejorada, el conflicto seguirá adelante. Pasaron algunas horas, bajó la espuma y los protagonistas tienen mucho para decir.

"Ayer agregamos una propuesta de capacitación; quien tomara ciertas horas durante el año recibiría una gratifcación de tres mil pesos, sobre el presentismo y el resto de la propuesta que veníamos haciendo", señaló Gabriel Sánchez Zinny, ministro de Educación de la Provincia, en declaraciones a Radio Millenium."Frente al rechazo de los gremios pasamos a un cuarto intermedio y volvimos a ofrecerles, para seguir dialogando con ellos, un adelanto de cifras entre 1800 y 4500 pesos según el nivel salarial de los docentes; eso también fue rechazado", agregó.Por último, ya adelantándose a lo que puede venir, sostuvo que: "que los chicos estén en el aula es clave; hubo dos días de paro con baja adhesión y luego no hubo más paros en Provincia de Buenos Aires: eso es un logro de ambas partes". "Nosotros queremos que se mantenga el poder adquisitivo de los docentes, por eso hicimos esta oferta."Por su parte, Roberto Baradel, secretaro general SUTEBA, afirmó ante Radio Continental que "le preguntamos al ministro cuánto se invertía en infraestructura en general: 46 mil millones de pesos; de eso el gobierno de la Provincia de Buenos Aires invierte el 4% en educación; evidentemente no es prioridad"."La semana que viene vamos a hacer una muestra de cómo está la educación en la Provincia, y si no hay respuesta la otra semana vamos a convocar a un paro y movilización. Nosotros no cortamos las negociaciones; estamos dispuestos a seguir discutiendo, pero no podemos entender por qué el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, teniendo los recursos para hacerlo, no tiene vocación de negociación.", completó el sindicalista.En tanto, María Laura Torre, secretaria general CTERA, ante radio Del Plata, dijo que "hay un monólogo que impuso desde el quince de febrero el gobierno de María Eugenia Vidal: el 15% en tres cuotas sin cláusula gatillo, el resto son cuestiones que nosotros queremos discutir pero que tienen que ver con incentivos que van por fuera del salario"."Ayer lo novedoso fue una gratificación por capacitación: siempre fue un reclamo de los gremios el tema de la capacitación. Hemos celebrado muy fuerte cuando se hicieron acuerdo paritarios a nivel nacional con formación docente". "Pero la propuesta salarial sigue siendo la misma; y el 15% sigue siendo un techo", cerró la docente.