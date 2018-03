Hoy 12:09hs

Los sueldos municipales caen en la grieta

Los intendentes de Cambiemos no superan el 15 por ciento de aumento. Los K llegan hasta el 30. Los massistas apuestan sí o sí a la cláusula gatillo. En el medio, los trabajadores y la politiquería.

Son muchos los que aún señalan que la grieta no existe, que, simplemente, se trata de un invento de un sector de la prensa. Pero no es así. La grieta existe, y se acrecienta mes a mes, día a día. El Papa Francisco, Santiago Maldonado, la corrupción y tantos otros temas son parte del constante tironeo que se da entre los que apoyan al Gobierno y los que están en contra.

No importa si hay dudas, si no se está del todo convencido y hasta si se piensa lo contrario respecto de determinado tema. Lo que vale es ir en la dirección que va el sector al que se pertenece. Si se es K, a Maldonado lo mataron; si se es macrista, Maldonado se ahogó. Si se es K, el Papa es bueno; si se es macrista, el Papa ya no es tan bueno. Y así sucesivamente.

Todo, o casi todo, cae en la grieta. Increíblemente, también los aumentos de sueldos de los empleados municipales. No importa cuan bien o mal esté la Comuna en cuestión. Aquí, lo que vale es si se es oficialista u opositor. Los primeros, en sintonía con Macri y Vidal, ponen el techo en 15 por ciento. Los segundos, lejos de lo que se pregona desde Nación y Provincia, pagarán lo que más puedan.

"El techo del 15 por ciento es insuficiente y no alcanza porque muchos intendentes no lo incluyen siquiera en los básicos. El sueldo se diluye en ítems no remunerativos que luego bajan aún más el aguinaldo y las futuras jubilaciones”, señaló el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, y en el mismo sentido reclamó “un urgente sinceramiento salarial”.

El mensaje, claro, es para la mayoría de los intendentes del oficialismo, que, como se dijo antes, se abrazan al número que la administración bonaerense ofreció a los gremios docentes y del que, todo parece indicar, no tienen pensado moverse ni siquiera un poco: 15 por ciento en tres tramos, sin cláusula gatillo. Por supuesto, hay casos en que la suba propuesta aún es menor.

Por caso, con la negociación trabada, el jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay, hombre del Pro, dispuso un aumento del 5 por ciento a cuenta de futuros in-crementos. En ese sentido, el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, dijo que se pagará con el sueldo de marzo y que se suma al monto de 2,23 por ciento que recibieron los empleados en enero por la cláusula gatillo.

En tanto, en Quilmes, el equipo que conduce Martiniano Molina, pese al pedido de 24 por ciento realizado por los gremios, ofreció -según se informó- “un in-cremento del 15 por ciento (5 en enero, 5 en julio y 5 en octubre) en el haber básico del personal municipal mensualizado, jornalizado y de planta permanente, con un ajuste en los haberes que está en línea con la pauta planteada desde la Nación y la Provincia ”.

“Vamos a continuar defendiendo los recursos del Estado municipal encarando una negociación basada en la cordura, la coherencia y el diálogo. Nuestra oferta responde a una política de transparencia y orden de las finanzas, que es lo que promueve tanto nuestra gobernadora María Eugenia Vidal como el presidente Mauricio Macri”, afirmó Mariano Martinelli, jefe de Gabinete comunal. Más claro, imposible.

Al contrario, sin trabas ni necesidad de muchas palabras, las cosas fluyeron como el agua en Ensenada, uno de los terruños más kirchneristas, donde manda Mario Secco. Aún no había terminado 2017 y, junto al Sindicato de Trabajadores Municipales, el alcalde anunciaba el aumento del 25 por ciento para todos los componentes del sueldo de los municipales y un bono de fin de año de 3.000 pesos que se iba a cobrar con el sueldo de diciembre.

“Es un gran reconocimiento para los municipales que se levantan todos los días a las 7 de la mañana y me ayudan a que la ciudad crezca al ritmo que lo viene haciendo”, decía el ex radical K y, en tono desafiante, remarcaba: “Estas medidas las podemos tomar porque hacemos una correcta administración de los recursos y no nos tenemos que someter a ningún ajuste, y mucho menos hacia los trabajadores”.

Por su parte, el también referente de Unidad Ciudadana, Jorge Ferraresi, de Avellaneda, lejos, lejísimos, del techo del 15 por ciento de Provincia, además de dejar en claro la no adhesión al Pacto Fiscal de Vidal, anunciaba, también bien temprano y acompañado nada más y nada menos que por Cristina Fernández, un aumento salarial del 30 por ciento a los empleados públicos.

¿Quién da más? ¿Quién da menos? Por ahí pasa la historia. En el medio, los hombres y las mujeres que día a día se calzan la camiseta de sus respectivas comunas. Recolectores de basura, transportistas y barrenderos, entre otros tantos, quedan atrapados en la puja política que a esta altura ya parece parte de la normalidad. Si hay regla, hay excepción, obvio. En el marco de tanto tironeo, también se cuentan intendentes que oferten, u ofertaron, a conciencia, sin pensar en la grieta, sin pensar en 2019. Lamentablemente, son los menos.