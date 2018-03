21/03

LEGISLATIVAS

El oficialismo negocia contrareloj para sacar sobre tablas la reforma judicial

Las negociaciones siguen esta noche y en las primeras horas de mañana. El oficialismo quiere sacar los proyectos de la creación de la comisión de seguimiento del mapa judicial y la modificación de la ley de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Hoy al mediodía parecía que todo estaba encaminado pero por la tarde la conversa se empiojó. Si bien están los dos proyectos sobretablas no es seguro que se traten. La sesión se realizará de cualquier manera.

El oficialismo negocia a contrareloj con la oposición para poder aprobar en un trámite la Reforma Judicial que envió la gobernadora María Eugenia Vidal. Tal como anticipó este medio, el objetivo más urgente de Cambiemos está puesto sobre la normativa que modifica aspectos operativos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.Esta iniciativa saldría en la sesión de Diputados prevista para este jueves a las 14 (luego sesionará el Senado), aunque desde los bloques PJ Unidad y Renovación y del Frente Renovador solicitan algunas modificaciones al proyecto. El bloque que responde a los intendentes ya pidió que el proyecta transite por comisiones, mientras que en el Frente Renovador es resistido en algunos sectores.Según pudo saber este medio, se solicitó no modificar el artículo 26, que establecía la participación de la Procuración y la Comisión Bicameral en la admisibilidad de las denuncias contra magistrados porque, consideraron, que se trata de un procedimiento judicial, no político.Además, entre las modificaciones, se pidió establecer plazos igualitarios, tanto para el acusador como para el defensor. “30 días para los dos, o 15 días para ambos prorrogables por resolución fundada”, consideraron en las modificaciones, a las que tuvo acceso LaTecla.Info.En este punto, el proyecto de la Gobernadora fijó el plazo en 10 días para que el funcionario denunciado pueda presentarse por escrito, aclarando los hechos e indicando pruebas al respecto.Asimismo, la oposición pidió rever el apartado que establece una multa para los integrantes del Jurado (por parte del Poder Legislativo) que no asistan a las convocatorias sin justificativo, al considerarlo que va en sentido contrario a “los fueros que establece la Constitución”.Por otra parte, también se incluiría una tercera vía de sanción para quienes se enfrenten a un Jury. El proyecto del Ejecutivo establecía una pena absolutoria o sancionatoria. Desde el massismo, por caso, aconsejó la restricción de derechos temporal.El meollo del proyecto de modificación de la Ley de Jury pasa porque una vez que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento (que es el titular de la Suprema Corte) siga con el proceso de los juicios que se iniciaron durante su mandato (duran un año) más allá del cambio de titular de la presidencia del Jure,q eu se produce cada 19 de abril.Otro de los aspectos clave de la reforma es que, a partir de ahora, la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados pasará a elaborar y manejar su propio presupuesto anual (hasta el presente depende de la partida del Senado).Por otra parte, los bloques que responden a los intendentes del PJ y a Sergio Massa solicitaron enviar a comisión uno de los apectos clave de la reforma de Vidal, en cuanto a la constitución de la comisión a cargo del Mapa Judicial.Hoy al mediodía parecía que todo estaba encaminado pero por la tarde la conversa se empiojó. Por tal motivo, las negociaciones siguen esta noche y en las primeras horas de mañana. Si bien están los dos proyectos sobretablas no es seguro que se traten. La sesión se realizará de cualquier manera.Para conseguir la aprobación de la normativa, Vidal necesita dos tercios de los presentes y todo indica que lo conseguiría. Desde el Frente Renovador solo se expresaron en rechazo al Mapa Judicial y cinco diputados sesionarían para que la reforma en el enjuiciamiento de magistrados se lleve adelante, siempre y cuando se incluyan las modificaciones solicitadas.El principal cambio que propone el Ejecutivo en la normativa de la composición de quienes elaboran el Mapa Judicial es precisamente cómo quedará constituída esa comisión. El Ejecutivo pretende restar injerencia a la polítítuica y a la corporación judicial, al quitar sillas de los representantes de la Legislatura, del Colegio de Abogados y de la Asociación de Magistrados, para sumar representantes de Economía.La razón es que el Gobierno quiere que cuando se decidan llenar vacantes, nombrar personal, o construir dependencias, desde la cartera de Hacienda también puedan participar de la decisión, a partir de determinar la vialidad económica de la decisión. Otro aspecto que entra dentro del control de gastos que el Ejecutivo pretende tener a rienda corta.Mientras el PJ Unidad y Renovación y el Frente Renovador negocian con el oficialismo las modificaciones en la Ley de Jury y el tratamiento en Comisión del Mapa Judicial, desde la bancada de Unidad Ciudadana se hicieron una serie de críticas a ambos proyectos y, principalmente, a la falta de debate del mismo en comisión.El bloque de senadores de Unidad Ciudadana FPV recibió esta tarde a representantes de la Asociación Judicial Bonaerense para analizar los proyectos de reforma judicial que el Ejecutivo provincial intenta tratar sobre tablas en la sesión de mañana jueves.La presidenta del bloque, Teresa García adelantó que “rechazamos la metodología con la que insiste la Gobernadora que es mandar proyectos sobre tablas para que no se puedan tratar en comisión y no se pueda abrir a los interesados, en este caso los organismos de Derechos Humanos y los propios trabajadores”. “Hay que recordarle que funcionan los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nosotros somos el Poder Legislativo y no vamos a aceptar que se nos envíen proyectos de leyes de transformaciones profundas para ser tratados sobre tablas”, enfatizó García.El senador Federico Susbielles explicó que “está claro que debe haber una reforma judicial pero no de esta forma, en la opacidad y a las apuradas porque da la impresión de que el proyecto de Jury de Enjuiciamiento tiene un nombre propio como el del Juez Luis Arias , donde pareciera que lo que busca el Ejecutivo es disciplinar a sectores que buscan fallos que protejan a los sectores más vulnerables”. “Esperemos que la Gobernadora recapacite, mande el proyecto a comisiones y que podamos dar el debate para enriquecerlo, porque esa es nuestra función”, añadió el legislador de UC.