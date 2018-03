Hoy 18:19hs

JUSTICIA

Mahiques: piden frenar concurso para un cargo que dejó en Casación nacional

El ex ministro de Justicia de Vidal es cuestionado luego de la acordada de la Corte Suprema que obligó a realizar un nuevo sorteo del Tribunal para juzgar a CFK. Señalan que su designación en un fuero superior fue irregular.

, el ex ministro de Justicia de Vidal y actual camarista de la Cámara de Casación Penal, es blanco de distintos cuestionamientos presentados en las últimas horas en la Justicia a raíz de una acordada de lan.El cargo que dejó en la Cámara de Casación Ordinaria, antes que asumiera en la Cámara Federal de Casación Penal, fue llamado a concurso. La Asociación de Abogados por la Justicia social de La Plata, Berisso y EnsenadaEs que la misma decisión que tomó el máximo tribunal en contra de que el Tribunal Oral Federal Nº 9 n lleve adelante un mega juicio contra Cristina Fernández de Kirchner desató consecuencias impensadas que alcanzan al ex funcionario bonaerense."El nombramiento es para un cargo específico y no consiste, en cambio, en la atribución genérica del carácter de 'juez' sin adscripción concreta a un cargo", señaló días atrás la Corte Suprema en una acordada contra el Tribunal Federal 9. En ese sentido, la designación en un cargo superior y, de otro fuero, es puesto bajo tela de juicio en el caso de Mahiques.AJUS pide frenar ahora el concurso abierto por el Consejo de la Magistratura para designar un reemplazante en el lugar de Mahiques. Según la entidad, se trata de “un cargo que actualmente no se encuentra vacante, y conforme a la acordada (de la Corte Suprema) la misma Cámara Federal de Casación debería exhortar al doctor Mahiques a que regrese al cargo para el cual ha sido designado constitucionalmente”.En ese sentido, señalan que “Mahiques no es un juez de la Jurisdicción Federal”, y “no no tiene designación para ejercer en la totalidad del territorio nacional, y además, no posee antecedentes ni tampoco ha rendido examen público y de oposición respecto de la referidas competencia y jurisdicción territorial, ni cuenta con acuerdo del Senado para ello”, fundamenta en su presentación ante el Fuero Contencioso Administrativo.Mahiques suma presión., abogada de, presentó esta semana un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se aclare si el ex ministro de Vidal está en condiciones de integrar ese tribunal.Mahiques, que fue ministro de Vidal hasta mayo de 2016, es, en la actualidad, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal en materia penal y revisor de las causas de corrupción. Llegó a ese lugar luego que se le aprobara un “traslado” desde su lugar original, vocal de la Cámara de Casación Nacional, que se ocupa de delitos comunes. Ese trámite quedó ahora bajo el escrutinio.El traslado de Mahiques fue aprobado por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple, poco después que renunciara a su cargo dentro del Gabinete de Vidal. Estuvo tan sólo unos días en la Cámara de Casación ordinaria hasta que se trasladó a Comodoro Py.Sin embargo, lo resuelto por la Corte lo complica. El Tribunal Oral 9, que debía juzgar a CFK, era, en realidad criminal, no federal y había tenido el visto bueno del Consejo de la Magistratura y del Congreso para cumplir esa función.No obstante, los supremos señalaron que se trata de un traslado de jueces de un fuero a otro con la creación de un nuevo tribunal federal, medida que consideraron inconstitucional. El mismo argumento es el que le cabe, señalan, a Mahiques.Para AJUS, la denominación deque aprobó el Consejo de la Magistratura, con guiño del Gobierno es,es decir: lo que el presidente está haciendo es nombrar a un camarista federal sin concurso ni acuerdo del Senado, pasando por arriba la Constitución, el conjunto de la jurisprudencia y procedimientos para la designación de magistrados y la independencia del Poder Judicial”.