Docentes: los gremios rechazaron una oferta "similar" y se agudiza el conflicto

Los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente rechazaron otra propuesta de la administración Vidal, que ofreció un 15% en tres tramos más un plus por capacitación.

Los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente volvieron a rechazar la propuesta de la Provincia de Buenos Aires, que ofreció, de nuevo un 15% de incremento en tres tramos, más un plus por capacitación que llevó a la mesa hoy.



Las autoridades bonaerenses insistieron con el adicional de hasta $6.000 por presentismo e incorporaron $3000 en concepto de capacitación para los docentes que cumplan con 148 horas anuales fuera de servicio, es decir, en horario extra escolar. Se trata de una suma anual que representa 250 pesos mensuales.



Luego del paro de 48 horas convocado en el inicio de clases, los sindicatos han evitado tomar nuevas medidas de fuerza, más allá de manifestar su reiterado rechazo al porcentaje que el gobierno de María Eugenia Vidal defiende a capa y espada.



El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, estuvo escoltado a lo largo del encuentro por el titular del área educativa, Gabriel Sánchez Zinny, y el jefe de la cartera de Asuntos Públicos, Federico Suárez.



La Provincia salió a aclarar que el plus por capacitación responde a un pedido de los gremios y se suma al adicional de 6 mil pesos por presentismo, y a la cláusula de revisión que propone el Gobierno, “para que los maestros no pierdan contra la inflación. Los sindicatos reclaman, en cambio, cláusula gatillo.



Desde el gobierno bonaerense aclaran que, ante la nueva propuesta, el salario promedio pasa de $24.659 a $28.358 mensuales. A eso, entonces, se sumarían 9000 pesos por año para el docente con presentismo y capacitación.



Sin embargo, el porcentaje no convence a los gremios que reclaman un porcentaje más cerca del 20%, en consonancia que con estimaciones privadas sobre la evolución de la inflación. Siguiendo lineamientos de la Nación, la Provincia se cierra a no otorgar un aumento de más del 15%.



El gobierno manifestó la intención de continuar el diálogo por los próximos treinta días. Con la intención de evitar una medida de fuerza, propuso liquidar en el salario de marzo un adelanto a cuento de paritaria por tramos de ingreso. Para inferiores a 15 mil pesos una suma de 1800; de entre 15 mil y 20 mil 2700; de 20 mil a 30 mil 3600 y mayores de 30 mil pesos una suma de 4500.



Los gremios ahora evaluarán el curso de acción en las próximas horas.