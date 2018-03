Hoy 14:18hs

PERONISMO

Alberto Fernández: "Unirnos es una condición necesaria, pero no suficiente"

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo habló sobre la reorganización que atraviesa el peronismo y se refirió a los diferentes encuentros que llevó adelante el partido en los últimos días.

El exjefe de Gabinete,, analizó el presente del peronismo, que está en pleno proceso de reorganización hacia la unidad de todos los espacios que la integran.En este sentido, en principio, se refirió al encuentro entre Sergio Massa y Florencio Randazzo. “Todo lo que se haga en favor de reencontrarse, es bienvenido. Hay lugares donde institucionalmente uno puede dirimir sus diferencias políticas, como las primarias. Tenemos que buscar un punto de acercamiento que nos contenga a todos bajo el mismo paraguas. Si no encontramos acuerdo, veremos como resolverlo”.“Lo de La Pedrera fue muy importante. Bienvenido sea que Unidad Ciudadana quiera la unidad, celebro el acto”, dijo en diálogo con(Cadena Rio 88.7) acerca de la cumbre que tuvo lugar en San Luis bajo el lema “Hay 2019”, de la que participaron varios dirigentes kirchneristas.Asimismo, Fernández analizó que “divididos, Macri gana su objetivo. Unirnos es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que debatir mucho, hay que ser originales en las propuestas. ¿Por qué tenemos tanto problema de que la gente se exprese?”“Que en el peronismo hay visiones diferentes, no tengo dudas, lo que nos diferencia es el pasado. Algunos lo ven bueno, otros críticamente y otros piensan que es espantoso, y dicen que Cristina es el límite”, puntualizó.