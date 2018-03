Hoy 07:23hs

Docentes y Provincia, cara a cara: a la espera de "una sorpresa" para solucionar el conflicto

Si señora, si señor. Se llevará a cabo esta tarde una nueva reunión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes. La cita es a las 14 en el Ministerio de Economía y la discusión central será el salario de los maestros, aunque también se espera que se hable de presentismo.

En la última reunión, el Ejecutivo que lidera María Eugenia Vidal ratificó su propuesta de aumento del 15% en tres tramos y un plus por presentismo (6 mil pesos en cuotas bimestrales), la cual como es sabido fue rechazada de plano por el Frente docente. También le dijeron que no a cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre próximo.Según precisó en su momento el ministro de Economía, Hernán Lacunza, con esa propuesta, "el salario promedio pasa de $ 24.659 a $ 28.358 pesos y el salario de un maestro ingresante (sólo lo cobran el 1% de los docentes) pasa de $ 12.500 a $ 14.375".En lo que respecta a los gremios, el uno de Suteba, Roberto Baradel, señaló que "hasta ahora no hay ninguna oferta y por lo que dicen los medios de comunicación sería la misma. Si es la misma estaríamos ante una situación que generaría, o pondría en evidencia la puesta en escena que plantea el gobierno con la negociación con los chicos en las aulas. No tendría interés en ninguna negociación".Por supuesto, con este panorama, las expectativas son pocas, tan pocas que están esperando salir del cónclave con cara de sorpresa y a la vez de alegría. "Ojalá nos sorprenda el gobierno, es lo que estamos esperando todos", manifestó el barbado sindicalista.En tanto, en referencia a las suplencias, Baradel dijo que el Gobierno "tratan de deslegitimar y ensuciar la discusión. Encima mienten con el tema de las cifras. Estamos dispuestos a discutir cómo se mejora la asistencia de los alumnos y docentes, lo que no estamos dispuestos es a que castiguen a los docentes que faltan porque se enferman o que tienen que cuidar a su hijo que se enfermó o que estudia. Eso no lo vamos a avalar de ninguna manera", completó.