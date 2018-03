20/03

EN EL PATRIA

Cristina y un encuentro con familiares de soldados caídos en Malvinas

En las próximas horas los familiares que hoy se reunieron con la senadora nacional viajarán a las Islas para visitar por primera vez el lugar donde están sepultados los restos de sus seres queridos. Sus restos fueron identificados por la Cruz Roja.

Cristina Kirchner recibió hoy en el Instituto Patria a miembros de 25 familias que participaron del proceso de identificación de soldados argentinos caídos e inhumados en las Islas Malvinas.



En 2012, con Cristina como Presidenta de la Nación, el Estado argentino realizó un pedido formal a la Cruz Roja Internacional para comenzar el proceso de identificación de los cuerpos de los ex combatientes que permanecían enterrados como NN, en tumbas localizadas mayormente en el Cementerio de Darwin.



Esta deuda histórica con la memoria de los caídos y con sus familias comenzó a cumplirse cuando la Comisión Nacional de ex Combatientes, junto a organismos del Gobierno Nacional, iniciaron la tarea de revelamiento y contacto de las familias de los soldados no identificados.



Allí, se inició un largo proceso junto a las familias que prestaron consentimiento y se tomaron las muestras de ADN para realizar el cotejo genético.

Esta deuda con nuestros soldados que dejaron su vida en las Islas, se dilató por varios años, ya que se necesitaba la colaboración de Gran Bretaña.



Tras un intenso trabajo de los familiares y la Comisión, en una primera etapa se ha logrado la exhumación de 121 tumbas en las que se hallaron 122 cuerpos. Asimismo, 107 familiares han dado su consentimiento y muestras de ADN, logrando hasta el momento 90 resultados positivos. Sobre el total de las 230 tumbas, aún restan identificar 32 cuerpos.



