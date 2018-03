Hoy 15:50hs

QUIEN TE HA VISTO

Zamora toma distancia del FR con elogios a Cristina

El intendente de Tigre, aseveró que en su proceso de reconstrucción, el peronismo "no puede darse el lujo de perder dirigentes con consideración popular como Cristina". El recientemente electo secretario del Congreso del PJ, añadió que es necesario "abrir los brazos para seguir sumando".