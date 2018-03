Hoy 08:03hs

Impresionante incendio en fábrica de La Plata: el municipio mantiene los trabajos

La Municipalidad de La Plata informó que ante el incendio que se generó en la fábrica, se llevan adelante operativos de contención en conjunto con las dotaciones de bomberos de la región, grupos de la policía y cuerpos médicos. No se registraron heridos, se confirmó la no toxicidad del humo y desde la comuna brindan recomendaciones para los vecinos de la zona.

Alrededor de las 17 se inició un incendio en la Fábrica Mafissa en 44 y 183, por lo que se coordinó un trabajo mancomunado entre distintas áreas municipales, provinciales y dotaciones de bomberos de La Plata, Berisso y Ensenada.En ese sentido, se detalló que personal de las áreas de Protección Civil, Salud, Seguridad y Justicia, Convivencia y Control Ciudadano y SAME La Plata, participaron del operativo, llevando adelante acciones tanto dentro como fuera del predio.Como parte de las medidas, se realizó un recorrido preventivo por la zona dialogando con los vecinos informando sobre los riesgos iniciales, agentes de Tránsito cortaron las intersecciones linderas y los médicos prestaron asistencia en las inmediaciones.Asimismo, a través de un estudio de la Policía Científica de la Provincia, se pudo confirmar que el humo no contenía elementos tóxicos, ya que la combustión se originó principalmente con elementos que estaban en el depósito como cartones y poliéster.En ese marco, el subsecretario de Emergencias Médicas, Enrique Rifourcat, advirtió: "A pesar de que el humo no es tóxico, aconsejamos a los vecinos de la zona que si permanecen en sus casas lo hagan con las puertas y ventanas cerradas, que eviten estar expuestos al material particulado volátil y que en caso de sentid irritación en ojos o garganta se comuniquen al 107 del SAME".Por su parte, la directora de Protección Civil, sostuvo que "con el trabajo en equipo junto a 25 dotaciones de bomberos de toda la región y las distintas áreas provinciales y municipales se logró contener el foco más importante del incendio".Finalmente, se recordó que ante cualquier situación de emergencia los vecinos pueden contactarse con el 911 de Policía y el 103 de Defensa Civil.