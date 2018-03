Hoy 08:02hs

"No se sientan menos que nadie", el mensaje K para los territoriales

El encuentro de concejales de Unidad Ciudadana dejó tela para cortar y en los presentes duran las directivas expresadas por Máximo Kirchner. El hijo del expresidente les pidió presencia constante en la calle y que no se sientan menos que nadie.

Tal como informó La Tecla.info , concejales de Unidad Ciudadana de distintos distritos de la Provincia se reunieron en las instalaciones del Sindicato de Canillitas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para delinear las estrategias a llevar en los diferentes territorios.

Conforme a lo recolectado por este medio, el cierre a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner dejó mucha tela para cortar entre los presentes. Es que, además de definir “acciones de defensa frente a las políticas de Macri y Vidal”, el hijo del expresidente alentó a la tropa.

“No se sientan menos que nadie”, disparó Máximo y prosiguió, “como decía Néstor, nadie es menos que nadie y todos somos parte necesaria”. De esa manera, el diputado pidió mayor presencia en las calles de los concejales y fortaleza para combatir el desguace de Cambiemos.

“A veces hay que perder una votación en el Concejo Deliberante, bancarse que nos cuestionen. Algunos hacen del pragmatismo un dogmatismo, y hacen pragmatismo todo el día. Pero hasta acá los que hablan del pragmatismo no nos han conducido a ningún éxito”, afirmó el legislador nacional por Santa Cruz.



Por otro lado, Kirchner llamó a la militancia a resistir las medidas encaradas por el Gobierno. "Es importante la militancia, la organización, el hablar entre nosotros, para que no nos gane ese desánimo de que no se puede. Es ahí donde tenemos que empezar a dar esta pelea", añadió.