Hoy 07:34hs

INTERIOR CALIENTE

¿Unidad en tierra PJ? apareció un ex Vicegobernador que se anota para intendente

Mucho se habla por estos días de la unidad del peronismo, pero también es mucho lo que cuesta llevarla a la práctica. Por caspo, en Ramallo, uno de los pocos distritos de la Segunda sección liderado por un intendente del PJ, apaeció un viejo conocido a postularse para 2019.

Sí, el ex intendente Rafael "Balito" Romá y ex Vicegobernador, en en una entrevista concedida a laradioramallo.com,.ar, señaló que está dispuesto a volver a competir como candidato a Intendente en el 2019, además de dar a conocer que “estoy alegre y enamorado”.“En Ramallo veo cosas positivas y veo cosas negativas que tiene o necesitan y hay que pensar a 30 años. Este Ramallo no es el mismo que yo conocía. Este Ramallo tiene un nivel de problemáticas distintas”, expresó el ex Intendente, que como se dijo, anda con ganas de volver a ser actual."Estás dejando una puertita abierta" de cara a 2019; le sugirieron en el programa, y el viejo caudillo peronista no dudó al contestar con un contundente "sí". "Yo tengo mi vida desde lo personal organizada. La viabilidad es distinta, ya no depende de la voluntad personal, depende de otras circunstancias. Vos me decís es tu ambición, no es mi ambición", añadió.Más adelante, cuandpo lo consultaron por un eventual armado con el jefe comunal Mauro Poletti y oytros dirigentes del Justicialismo local, indicó que "nos podemos sentar a hablarlo. El momento más feliz de mi vida fue cuando fui Intendente. La política la disfruté en Ramallo y la sufrí siempre"."Hay mucho mito en política. Sabes que era ser vicegobernador de la provincia, me levantaba a las cinco y me acostaba a las doce, hay gente que la disfruta pero yo te digo que se sufre", completó el también ex embajador argentuino en Paraguay.