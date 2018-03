Hoy 07:32hs

PROVINCIA

Abajo la persiana, "Cerramos", "Cambiemos": cuando una imagen vale más que mil palabras

Desde hace un tiempo, el Frente Renovador, tanto a nivel nacional como a provincial, viene pegando duro contra la falta de empleo, la pérdida de puestos de trabajo y la situación de la economía en general. A veces, claro, una imagen vale más que mil palabras.

En una gran vidriera puede verse un cartel de un importante tamaño en el que se lee la palabra "Cerramos", pero no es un "cerramos" cualquiera; sino que está escrito con la misma tipografía y los colores de la marca "Cambiemos", según el comerciante que pronto dejará de serlo, el nombre al que respónsabiliza por la decisión que debe tomar."Hoy, Chacabuco #Cagamos", posteó el legislador oriundo de Saladillo y agregó la foto en cuestión. Por supuesto, en los comentarios continuaron las críticas para Macri y los suyos. "En CABA también cagamos, en realidad cagamos todos", señaló una tal Marijé, claramente con acento porteño. Y acto seguido, Teresa asintió: "Si cagamos todos, es verdad"."La verdad que no hay palabras, acá pasa lo mismo, es un disparate lo de las tarifas y demás", sostuvo con aparente indignación una señora de nombre Susana; a lo que Marcos, dirigiéndose al diputado massista, añadió: "Sin palabras Ricardo, la imagen lo dice todo!".Vale destacar que días atrás el diputado nacional Marco Lavagna afirmó en un comunicado que "la inflación es una máquina de generar pobreza, porque le pega a los que menos tienen, y de destruir el aparato productivo de las Pymes, porque afecta los costos, no pueden vender y son las que generan más puestos de trabajo. Más del 90% de las Pymes solo venden al mercado interno"."Hoy somos de las economías más caras del mundo hablando de inflación, entonces sin mercado interno porque la gente no tiene plata en el bolsillo, tampoco podemos competir afuera porque somos caros. Por eso decimos que hay que cambiar la lógica del esquema económico”, remarcó el legislador.La referente en Consumo del Frente Renovador, Liliana Schwindt, cuestionó al Gobierno Nacional por el nuevo tarifazo a los servicios de luz y de gas. En dos años, la gestión de Cambiemos aumentó, en promedio, más de 500% la electricidad y más de 400% el gas.En tanto, la especialista en defensaal consumidor, Liliana Schwindt, "pasa en Bolívar y en toda la Provincia. Las cooperativas eléctricas están preocupadas por la capacidad de pago de los usuarios y apoyan los reclamos de comerciantes, Pymes y consumidores, porque saben que ya no se puede justificar semejante ajuste que quiere seguir haciendo el Gobierno. Están destrozando a los pueblos. Cierran comercios, Pymes y fábricas, y la gente se está quedando sin trabajo".Y completó: "Siguen autorizando aumentos y obligando a la gente a que se arregle como pueda. Se viene la suba del agua, AySA pide un 26%, y en el interior es peor, acorde a cada distribuidora. En abril, suben el transporte y el gas, cerca de un 40%; y lo único que le han ofrecido a los usuarios hasta ahora es una Tarifa Social, que no alcanza, y la facturación en cuotas. Desorganizaron la economía familiar de los usuarios".