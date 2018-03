Hoy 20:22hs

EN CABA

Máximo Kirchner cerró un encuentro de concejales bonaerenses de UC

El diputado nacional llamó a "organizarse". Destacó la "importancia de la militancia". Cientos de ediles del kirchnerismo se dieron cita en el Sindicato de Canillitas.

Concejales de Unidad Ciudadana de distintos distritos de la Provincia se reunieron este lunes en el Sindicato de Canillitas para articular “acciones de defensa frente a las políticas de Macri y Vidal”, un encuentro que cerró el diputado Máximo Kirchner.Legisladores de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires se dieron cinta para alertar sobre el "colapso" de la salud pública, la falta de aulas y obras en las escuelas y el impacto de las tarifas en los clubes de barrios.Además de concejales, hubo varias figuras de peso del peronismo que disertaron durante la jornada como la ex diputada Juliana Di Tullio o la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, que lanzaron duras críticas sobre la situación actual."Acá los únicos que le roban a nuestro Pueblo, los únicos sinvergüenzas, son ellos. Nosotros hemos representado con dignidad a nuestro Pueblo", afirmó en uno de los pasajes Sandra Cruz, concejala de Moreno.El encuentro tuvo, a su vez, un sentido de preparar una agenda de trabajo y, en ese sentido, se expresó Marina Santoro, concejala de Mar del Plata. "Tenemos que poder traducir en demandas políticas las demandas sociales que tenemos todos los días”.El cierre del encuentro estuvo a cargo de Máximo Kirchner, quien incrementó en el último tiemposu aparición pública en actos con militantes del Frente para la Victoria.“A veces hay que perder una votación en el Concejo Deliberante, bancarse que nos cuestionen. Algunos hacen del pragmatismo un dogmatismo, y hacen pragmatismo todo el día. Pero hasta acá los que hablan del pragmatismo no nos han conducido a ningún éxito”, afirmó el legislador nacional por Santa Cruz.Por otro lado, Kirchner llamó a la militancia a resistir las medidas encaradas por el Gobierno. "Es importante la militancia, la organización, el hablar entre nosotros, para que no nos gane ese desánimo de que no se puede. Es ahí donde tenemos que empezar a dar esta pelea", añadió.