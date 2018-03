Hoy 19:06hs

2019

Todos hablan del tema, pero Vidal prefiere mantener el silencio

Mauricio Macri dijo que le gustaría seguir cuatro años más al frente de la Casa Rosada, Horacio Rodríguez Larreta fue el primero de hablar de la reelección tanto suya como del Presidente y de la Gobernadora bonaerense. Pero ella apela a la cautela, no se ha expresado al respecto y en su entorno dicen que es probable que tampoco lo haga en los próximos días.

El primero en salir a hablar de la reelección de las tres figuras más importantes del PRO fue Horacio Rodríguez Larreta. El Jefe de Gobierno porteño salió al cruce de especulaciones sobre la interna del oficialismo acerca de una posible sucesión de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, y planteó la necesidad de una reelección tanto suya como del propio Presidente y de María Eugenia Vidal al frente de la provincia de Buenos Aires.Se plegaron muchos dirigentes en una especie de operativo clamor para pedir por la continuidad de Macri, en un hecho meramente especulativo, pero necesario, cuando recién empieza a transcurrir la segunda mitad del mandato y la caída de imagen del primer mandatario se ha notado en los próximos meses.Las declaraciones del Presidente con Luis Majul tienen poco de reveladoras más allá de mostrar las intenciones de una continuidad por cuatro años más. ¿Pero qué otra alternativa le queda a Macri? ¿Alguien que entienda un ápice de política puede pensar que en el inicio de su tercer año de mandato y con tantas dificultades por atravesar un presidente puede decir que piensa irse a su casa? De inmediato entraría en un síndrome de pato rengo que lo llevaría al horno antes de tiempo, y a despertar con demasiada antelación una interna despiadada dentro de su propio espacio.Los gestos son parte esencial de la política. Y la declaración de Macri es un gesto con muchos destinatarios, internos y externos. Su confesión de que quiere seguir tabica cualquier especulación acerca de sucesores dentro de Cambiemos; al menos por ahora.Del tridente, la única que no ha dicho nunca yo quiero seguir hasta 2023 es María Eugenia Vidal. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se mantiene al margen de estas definiciones y tratará de seguir en esa senda. Claro que, ni bien se enfrente a un periodista la pregunta le caerá indefectiblemente.Por eso, la mandataria provincial evitará el contacto con los medios por lo menos hasta que transcurra la próxima reunión con los docentes. Esto es el miércoles, y nada garantiza que ese encuentro salga bien. La intención del Ejecutivo bonaerense es no hablar de otro tema hasta tanto no concluya el conflicto gremial con los maestros.Pero tarde o temprano, Vidal deberá enfrentar esa pregunta y deberá dar una respuesta. Nadie en el PRO se la imagina fuera de la escena política dentro de dos años; y si Macri va como candidato a Presidente la necesita como el agua para traccionar votos en la provincia de Buenos Aires.El PRO tiene tanta verticalidad como los partidos tradicionales aunque intente demostrar que es otra cosa. Y si el jefe, Macri, manda a la reelección de todos quedará muy poco margen para negarse. Algunos funcionarios muy cercanos a Vidal aseveran públicamente que acompañan la reelección del Presidente, pero íntimamente apuestan por un proceso que se adelante y Cambiemos finalmente recurra al plan B. Y ese plan B en 2019 no puede ser otro que la Gobernadora saltando a la competencia presidencial.Esos funcionarios son los que saben que María Eugenia Vidal no está del todo convencida en continuar durante cuatro años en la Provincia, donde el desgaste puede ser letal para una aspiración mayor en 2023, cuando además quizá haya en el universo Cambiemos otros con un posicionamiento distinto al que tienen hoy.La única aproximación a una búsqueda de reelección, la Gobernadora la dio en el programa Debo Decir, de Luis Novaresio, por América. Cuando el conductor le preguntó si pensaba seguir un período más en la Provicncia, Vidal contestó:Una buena salida por la tangente sin descartar ni confirmar nada,