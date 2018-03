Hoy 16:17hs

ENTREVISTA

Kicillof: "Asusta, incluso a los defensores del Gobierno, lo que están haciendo con la deuda"

El ex ministro de Economía de la Nación sostuvo que el Gobierno "fabrica una crisis que no existió". Consideró que hay una descoordinación entre los ministerios y recalcó que no se solucionó "casi nada" de los compromisos que asumió el macrismo.

El ex ministro de Economía de la Argentinaconsideró que cada vez se nota más la "falta de orientación y liderazgo" de la política económica del macrismo, y remarcó que no existe "un norte claro" y hay "descoordinación" entre los ministros."En cada uno de los ministerios pareciera que hay una agenda propia no vinculada con el sector que representan. Mientras uno dice que va a bajar la inflación, el otro autoriza un tarifazo del 1000%. Ni acá ni en la China va a subir la inflación. Mientras uno dice que se están estabilizando las variables, en el otro lado se hace una devaluación abrupta, como paso a principios de este año", analizó.En declaraciones al programa, de, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, consideró que la división del área económica del Gobierno entre Hacienda, a cargo de, y Finanzas, bajo la responsabilidad de, representan, chicaneó, "un Ministerio de Ajuste y un Ministerio de Deuda"."Lo que está haciendo permanentemente Dujovne es plantear que se viene más ajuste, más partidas que se pierden. Lo que está haciendo Caputo merecería una página de otro tipo porque han tomado una cantidad de deuda escandalosa.", sostuvo.Por otro lado, Kicillof sostuvo que el Gobierno intenta periódicamente "hacer un relanzamiento optimista" y "un poco surrealista" como cuando Macri inauguró las sesiones ordinarias este año. "En el medio está la gente, los que no llegan a fin de mes, los que no pueden pagar el tarifazo, los que les aumenta todo por el dólar", dijo.De todas formas, el ex ministro sostuvo que lo que está en discusión es el modelo económico.. Vinieron a hacer un cambio muy profundo. Lo observo porque ellos quieren un país de salarios bajos, de Estado más chico, donde no haya subsidios para nadie, donde no importa la industria nacional, las pymes".Asimismo, el diputado por la Ciudad expresó que e, al haber llegado por elecciones y no haberse dado hasta ese momento "una crisis"."El problema es que no andan las cosas bien. En realidad, casi nada de lo que venían teóricamente a solucionar o mejorar, mejoró o se solucionó. Y lo que van viendo, lo van rompiendo porque mientras tanto ya no podes pagar las facturas, te cobran el fútbol. Es decir, cada vez peor: menos plata en los hospitales, en las escuelas", subrayó.