HINCHA DE BOCA

Mucho dolor: legislador massista no logra digerir la Súper Copa de River

Seguramente sea hasta más bostero que massista, por eso el comprensible dolor. Pasan los días y el senador del Frente Renovador, José Luis Pallares, no logra dejar de lado el sufrimiento que le causó la derrota del xeneise ante River por la final de la Súper Copa Argentina y lo hace saber en la red social Twitter.

A ver si entendés mediocre #AntiBoca Campeón es quien gana Campeonatos no un partido , es quien festeja casi todos los domingos , no una noche , dedicate a apoyar tu club y aceptá que Boca va 1ro. Hace 1 año y medio.!!! pic.twitter.com/9w4G1h15ng — José Luis PALLARES (@joselpallares) 18 de marzo de 2018

Felicitaciones hijo ganaste la copita de leche pero ojo en el torneo vas casi ultimo y no vas a la libertadores y en breve nosotros ganamos otro campeonato de verdad.! pic.twitter.com/WAFZHEVdY2 — José Luis PALLARES (@joselpallares) 15 de marzo de 2018

"En las últimas horas se viralizó este video del penal a River, desde cámara inédita. Por la edición y musicalización, parece extraído de una “película” de la Supercopa. La caída de Nacho F. también es de película. Boca asistió anestesiado al pitazo de Loustau. Golazo de Gallardo", dice el tuit del periodista partidario Lucas Beltramo al que el legislador le dio RT.Apenas unas horas antes, con marcado enojo y en un mensaje dirigido a los hinchas de River que continúan de fiesta y con cargadas hacia los xeneises, expresó: "A ver si entendés mediocre #AntiBoca, Campeón es quien gana Campeonatos no un partido , es quien festeja casi todos los domingos, no una noche, dedicate a apoyar tu club y aceptá que Boca va primer hace un año y medio!!!Vale decir que durante unos días no hubo reacciones, las últimas se dieron durante la jornada dominguera, a más de 96 horas del fatídico (para él) partido. Antes, los descargos habian sido más de caliente, al rato de concluido el encuentro en el que el Millonario se impuso merecidamente por 2 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza."Felicitaciones hijo, ganaste la copita de leche, pero ojo en el torneo vas casi último y no vas a la libertadores y en breve nosotros ganamos otro campeonato de verdad", sostenía el hombre de los pagos Lanús, no sin antes postear una foto en la que puede verse que Real Madrid es el club más ganador de torneos internacionales (27), seguido por Boca y Milan con 18 cada uno.Es importante destacar que la primera queja de Pallares se dio durante el encuentro, cuando el árbitro del partido, Patricio Lousteau, pitó el claro penal de Cardona a Nacho Fernández y que luego el Pity Martínez cambiaría por gol. "'El que no llora no mama' , te dieron el penal para no aguantarte!! Siempre igual, un panadero y (escritorio), un gol mal anulado a Boca (sudamericana) hoy otra vez, y después hay que aguantarlos", afirmaba el legislador.