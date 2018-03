Hoy 13:35hs

PRESIDENCIALES

¿Campaña 2019 en marcha? Tras el guiño de Macri, Vidal tocó timbre en uno de los terruños más K

Luego de que el presidente dijera que es fundamental otro mandato suyo en la Provincia, la Gobernadora bonaerense se mostró en una foto en la ciudad de Avellaneda, los pagos de Jorge Ferraresi, uno de los distritos que en Cambiemos apuntan como "a vencer".

Ya no hay dudas. María Eugenia Vidal será otra vez la candidata a Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Así, al menos, lo confirmó ayer en una entrevista el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien dijo también que él mismo tiene intenciones de ir por un nuevo mandato.Y apenas unas horas después de esas declaraciones, como si la campaña hubiera dado comienzo, la mandataria provincial se metió en uno de los bastiones a vencer por Cambiemos, en uno de los terruños liderados por el kirchnerismo duro, Avellaneda.Según se infomó a través de un comunicado oficial que además lleva adjunta una foto del momento, "Vidal visitó hoy en su casa de Avellaneda a Ricardo, un bombero voluntario de esa ciudad del conurbano bonaerense, que la recibió junto a parte de su familia" ."Ricardo es bombero voluntario de Avellaneda desde hace once años, tiene 49 años y es padre de ocho hijos. Además lidera un emprendimiento de venta de remeras y estampados por internet que en los últimos tiempos tuvo un importante crecimiento, gracias al cual pudo incorporar a su cuñado Hernán y a su hijo de 25 años, Damián", agrega la gacetilla.Así, sin más, Cambiemos se mete con todo en la poderosa Tercera sección, que como es sabido, ya no es más dominada en su totalidad por el kirchnerismo, como sucedió hasta 2015, cuando apenas un puñado de Comunas estaba en manos de jefes comunales del massismo u otro espacio distrinto al PJ.Vale recordar que el titular del sillón de Rivadavia señaló en un mano a mano con Luis Majul (La Cornisa, América TV) que si bien no habla de reelección "si los argentinos creen que tengo que seguir, lo haré". "No hablo de reelección. Tengo un compromiso con los argentinos, si ellos creen que tengo que seguir lo haré", dijo Macri.En tanto indicó que la reelección de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires en el 2019 es "fundamental" y "clave" para el futuro del país, y comprometió su apoyo para ese objetivo. ¿Habrá sido el inicioo de la campaña? Casualmente o no, la Gobernadora le fue a tocar el timbre a un vecino de Jorge Ferraresi, el más K de los intendentes peronistas.