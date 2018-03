Hoy 11:51hs

SANTA CRUZ

Denuncian más despidos en Yacimientos de Río Turbio y no cesa la tensión

Trabajadores mineros despedidos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) realizaban esta mañana un corte parcial sobre la ruta nacional 40 en rechazo a los despidos y para denunciar que, hasta el momento, "no le han pagado nada a nadie".

En este sentido, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Turbio, Miguel Páez, denunció que fueron enviados "nuevos telegramas" de despidos y consignó que si bien "tenían todo para abonar el viernes de la semana pasada, incluyendo a los compañeros despdidos, finalmente dieron la orden de que no se depositen los sueldos hasta que no estén listas las liquidaciones finales"."No le han pagado a nadie", enfatizó el dirigente sindical, quien consignó que la protesta que desarrollaban esta mañana sobre la ruta nacional 40 afectaba parcialmente la circulación del tránsito por esa crucial vía.En este punto, dijo que "sólo pasan autos particulares y colectivos de línea, pero camiones no".Por otro lado, al ser consultado sobre 200 trabajadores que, según las autoridades de YCRT habrían resuelto acogerse a los retiros voluntarios, Páez denunció que "una cantidad importante" de ellos fueron "extorsivamente presionados".Además, dijo que "han llegado telegramas nuevos, donde no se habla de la reestructuración sino de un despido del que no sabemos cuáles son las causas".Finalmente, sobre el anuncio de la intervención sobre "la nueva YCRT", el gremialista lo consideró como "un mamarracho que no tiene razón de ser ya que plantean que los trabajadores trabajen más horas y más días con un salario reducido, con flexibilización laboral, polifuncionalidad y con una reestructuración que no tiene ningún sustento con relación a la producción que se debería tener en cuenta para el suministro que va a demandar la usina de 240 megas".