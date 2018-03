Hoy 10:38hs

NUEVE SILLAS

Sobras vacantes, faltan nombres: los cargos que el oficialismo negocia con la oposición

Tres sillas en el Tribunal de Cuentas, cinco en el directorio del Banco Provincia y una en la Suprema Corte esperan ser ocupadas. Negociaciones y nombres en danza.

En el Gobierno se frotan las manos. Una nueva renuncia en el Tribunal de Cuentas de la Provincia abre el juego a más negociaciones con la oposición. Cargos a cambio de cargos, cargos a cambio de votación de leyes, o cargos a cambio de más bancas será ahora el foco de las conversaciones entre el oficialismo y la oposición.Teniendo en cuenta la nueva dimisión en el organismo de control son nueve los lugares estratégicos que deberá cubrir el Ejecutivo con acuerdo del Senado bonaerense: tres en el Tribunal de Cuentas, cinco en el directorio del Banco Provincia y uno en la Suprema Corte de Justicia.El caso más urgente es el primero. Luego de que se efectivice la renuncia de Gustavo Fernández, vocal de Municipalidades “B” del Tribunal de Cuentas de la Provincia, a mediados de año, el ente dejará de tener quórum para emitir fallos y, por ende, aplicar multas. De los cinco miembros del cuerpo colegiado, sólo quedarán dos a partir del 1 de junio.“El Tribunal puede seguir auditando y, en lugar de emitir fallos, se elevan informes a la Justicia. Sería un funcionamiento similar al de la Auditoría General de la Nación”, señalaron desde el ente conducido desde hace más de treinta años por Eduardo Grinberg.Cabe recordar que Héctor Giecco, uno de los históricos del organismo, presentó su renuncia “irrevocable” a mediados de 2017, mientras que la contadora Cecilia Fernández falleció en octubre de 2016.Hasta el momento, pocas certezas hay de los candidatos que podrían llegar a cubrir las tres sillas vacías, aunque sí varios nombres (ver aparte). Desde el Tribunal contaron aque, más allá de eso, se manejan dos versiones: por un lado, que el Gobierno nombrará uno solo, y por el otro, que completará todas las vacantes.Por su parte, en el directorio del Banco Provincia la situación es bastante similar. María Eugenia Vidal prorrogó en comisión a los cuatro funcionarios cuyos mandatos vencieron a comienzos de 2018, a los que se les suma la vacante abierta por el massista Daniel Arroyo, quien renunció para asumir como diputado nacional por la Provincia.La negociación para completar la nómina será compleja, puesto que, además del Frente Renovador, involucra al Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical. Todo indica que Cambiemos no estaría dispuesto a ceder tantos lugares a la oposición, y de los dos que pone en juego el massismo revalidaría uno solo. De esta manera se aseguraría contener el pedido de los boinas blancas y, además, sumar uno de los propios.El punto central pasará por el acuerdo con el peronismo. Unidad Ciudadana está descartada de la negociación, y probablemente se priorice al bloque que responde a los intendentes.Por último, la Suprema Corte aún espera completarse, desde que Juan Carlos Hitters se jubiló, en octubre de 2016. En Casa de Gobierno no mostraron mayor interés en proponer un candidato para ocupar esa preciada silla. Tiempo atrás trascendió que Vidal esperaba que se abra una nueva vacante, pero hasta el momento eso no fue confirmado, y el máximo tribunal continúa funcionando con seis miembros.En todos los casos, el Poder Ejecutivo deberá enviar los pliegos de los candidatos al Senado bonaerense, que deberá convalidar las correspondientes designaciones. Para el Tribunal de Cuentas y el directorio del Banco Provincia se necesita mayoría simple, requisito que el partido gobernante ya posee. En tanto, para cubrir la vacante de la Corte es necesario el voto positivo de los dos tercios de la Cámara Alta. En la actualidad, el oficialismo cuenta con 29 de los 46 senadores, es decir que necesita solamente un voto más para poder alcanzar el número. ¿Lo conseguirá a cambio de una de las nueve sillas?El fuerte revés que sufrió el Frente Renovador en las urnas lo dejará relegado a la hora de negociar algunas de las vacantes que se abrieron en diferentes organismos de la Provincia. En el BAPRO, el massismo tenía dos bancas: una, ocupada por el exintendente de Junín Mario Meoni, y la otra, por el diputado nacional Daniel Arroyo, quien la liberó a fines de 2017, para ocupar su escaño en el Congreso.Meoni, en tanto, asumió en el directorio hace dos años, en reemplazo de Dámaso Larrabaru, quien había sido designado en 2009. Lo más probable es que el Frente Renovador sólo logre retener el espacio que dejó Arroyo. Según supo, son tres los exlegisladores que apuestan a ocuparlo: Sebastián Galmarini, Patricio Hogan y Juan José Amondarain; este último también tendría el apoyo de Cambiemos, pero el costo no sería bajo.Para conceder el puesto, el oficialismo buscaría sumar el voto de Fernando Carballo (quien responde a Amondarain), y así contar con el acompañamiento de dos tercios de la Cámara Alta. La palabra final, no obstante, la tendrá el líder del Frente Renovador, Sergio Masa.La puja por ocupar una de las cinco vacantes en el directorio del Banco Provincia traerá tela para cortar. Las negociaciones involucran a los principales partidos políticos del territorio bonaerense: Cambiemos, PJ y Frente Renovador.De las cuatro sillas que quedan libres este mes, sólo una pertenece al oficialismo: la del radical Diego Rodrigo, quien cumple funciones en la entidad financiera desde 2009. En el partido boina blanca presionarán para que continúe por un mandato más y, así, preservar su representación.El PJ pone en juego dos bancas: la de Eduardo di Rocco (exfuncionario del Ministerio de Transporte, randazzista) y la de Andrea García (exdiputada, cercana a Julián Domínguez). Desde el bloque peronista de la Cámara Alta confirmaron aque presentarán su candidato para ocupar alguna de las dos sillas. Afirmaron que “se está discutiendo en el PJ, es una cuestión que supera al bloque de Unidad y Renovación”. Sin embargo, este medio pudo saber que, en un acuerdo entre Martín Insaurralde y Hugo Corvatta, el elegido sería el intendente de Guaminí, Néstor Alvarez.En Unidad Ciudadana, la postura es similar. “Vamos a proponer candidatos en todos los lugares que les toque a la oposición. No tenemos nombres. Lo charlaremos en el bloque y con los diputados de Unidad Ciudadana”, contestó ala presidente del bloque, la senadora María Teresa García, a la vez que advirtió: “En lo que se refiera a aprobación en el Senado haremos valer la condición de primera minoría”. Además vence el mandato de Mario Meoni, por el Frente Renovador, espacio que también buscará reemplazo para la silla que dejó libre Daniel Arroyo.El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de ejercer el control externo sobre la Administración y Gestión de los recursos públicos. Está presidido por un cuerpo colegiado de cinco personas. Desde el 1 de junio, el ente quedará compuesto por sólo dos miembros de la comisión directiva, a raíz de la última renuncia, la del vocal Gustavo Fernández, que se suma a las vacantes que dejaron Héctor Giecco y Cecilia Fernández. Por ello, el Gobierno bonaerense debe postular a tres candidatos para ocupar las sillas y asegurar el perfecto funcionamiento del organismo. Según pudo saber, ya hay varios interesados en cubrir los espacios.Por el lado del oficialismo trascendió el nombre de María Fernanda Inza, actual secretaria Legal y Técnica de la Provincia, quien, en caso de asumir, debería auditar lo que firmó desde su oficina. Allí también se dice que Grinberg tendrá “bolilla blanca y bolilla negra, para aceptar o no a los propuestos”.Hace tiempo circula el nombre de Malena Baro, quien, en principio, era candidata del Frente Renovador. No obstante, la exsenadora y esposa del senador Roberto Costa se alejó del espacio de Massa antes de abandonar su banca, y ahora sería candidata por el oficialismo.El massismo postuló a Matías de Urraza, exsecretario legislativo del bloque de diputados del FR. En tanto, el PJ mocionó a Néstor Días da Silva, quien se desempeñó en la Municipalidad de Merlo. Desde adentro del Tribunal, por su parte, se quiere postular Agustín Mino, actual DGA del organismo de control, pero no contaría con respaldo suficiente.Pasó más de un año y medio desde la renuncia del juez Juan Carlos Hitters a la Suprema Corte de Justicia y, si bien desde el gobierno de María Eugenia Vidal se anunció que el reemplazo se conocería bien entrado 2017, lo cierto es que aún no hay novedades sobre el asunto. Consultado pora comienzos del año pasado, un funcionario provincial de alto rango aseguró que “no hay apuro” para el nombramiento, y hoy sostuvo que “todavía no hay nadie en carpeta” para ocupar el cargo de Hitters. Es que en el PRO daban como prácticamente un hecho que se produciría una nueva vacante, debido a otra renuncia en ciernes; pero todo quedó en la nada. Desde el máximo tribunal reiteraron que no “hay ninguna novedad para aportar”.Tal como cuando se abrió la vacante, la versión que indica que Vidal preferiría poner a una mujer, para equiparar la cuestión de género (hay una sola dama, de siete integrantes), sigue vigente, más aún cuando el feminismo cobró mayor protagonismo en la agenda política y mediática. Quien no tendría por ahora la negativa tajante de Casa de Gobierno es María Fernanda Nuevo, camarista de San Isidro y esposa del intendente de ese distrito, Gustavo Posse.No hay que descartar que la falta de celeridad en enviar el pliego al Senado pueda tener que ver con la actual composición de la Cámara Alta. Nombrar un nuevo juez o jueza de la Suprema Corte requiere de dos tercios de los votos. Para lograr ese número, Cambiemos necesita sólo una mano más.